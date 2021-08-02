"В шоу-бизнесе быть самим собой - это странность": Кети Топурия о женских группах и дружбе с Ольгой Серябкиной
Солистка группы A'Studio Кети Топурия дала интервью изданию PeopleTalk.ru, в котором призналась, что тесно дружит с Ольгой Серябкиной.
Солистка группы A'Studio Кети Топурия дала интервью изданию PeopleTalk.ru, в котором призналась, что тесно дружит с Ольгой Серябкиной.
Топурия подчеркивает, что в женских группах редко встречаются хорошие отношения. Там часто все всегда недовольны.
"Я со своим характером не смогла бы это терпеть: я неконфликтный человек, но несправедливость не терплю, я лидер. У нас же есть баланс, нет интриг. Все спокойно", - поясняет она.
Говоря о дружбе в шоу-бизнесе, певица указала, что она близко общается с Ольгой Серябкиной и делится секретами. Что касается своего образа, то ей всегда казалось, что она в жизни такая же, как и на сцене: "Часто слышала, что произвожу впечатление стервозной, глупой, иногда даже странной. Помню, мне сказали: "Непонятно, чего от тебя ожидать. Ты всегда говоришь то, что на языке".
Я же отношу к этой категории других людей - слишком творческих, у которых 150 идей в секунду, которые не успевают переключаться или, напротив, зацикливаются на чем-то одном и живут в себе, в другом мире, не слышат и не видят. Хорошо, с одной стороны, когда есть свое мнение и самоуверенность, но всегда нужно обращать внимание на то, что тебе говорят другие".
Кети Топурия восхищается стремлением к чему-то новому. Себя она считает ленивой. Часто она что-то делает, когда у нее есть цель.
"Даже одежду я начала делать потому, что меня заставили после того, как я придумала пару вещей для себя и сделала такие же для подруги, которая сказала, мол, может, другие тоже захотят?" - призналась она.