Китай надавил на немецкую компанию, дабы те не использовали детали из Литвы

Предполагается, что такие действия Пекина связаны с конфликтом Литвы и Китая из-за представительства Тайваня в Вильнюсе.

Представитель Continental Automotive Lithuania Ева Концявичюте, отвечая на вопросы BNS, завила, что узнала об этом из прессы, и отказалась как-то комментировать новость.

«Политические вопросы вообще на уровне корпорации мы не комментируем», - сказала Концявичюте.

Компания Continental начала свою работу в районе Каунаса в конце 2019 года. Открытие завода стало самой крупной иностранной инвестицией в литовское производство за последние 20 лет.

В апреле этого года Continental начал строительство второго завода в Литве. Общая сумма инвестиций компании в Каунас составил около 185 млн евро.