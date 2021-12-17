Пт, 17.12.2021
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Уга Думпис, инфектолог
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Китай надавил на немецкую компанию, дабы те не использовали детали из Литвы

Bentley Continental GT Speed Convertible FOTO: Janar Lind ФОТО: Janar Lind

Как сообщает международное агентство Reuters, Китай оказывает давление на производителя шин и автокомпонентов из Германии Continental, чтобы тот отказался от использования деталей, произведенных на его заводе в Литве.

Предполагается, что такие действия Пекина связаны с конфликтом Литвы и Китая из-за представительства Тайваня в Вильнюсе.

Представитель Continental Automotive Lithuania Ева Концявичюте, отвечая на вопросы BNS, завила, что узнала об этом из прессы, и отказалась как-то комментировать новость.

«Политические вопросы вообще на уровне корпорации мы не комментируем», - сказала Концявичюте.

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Компания Continental начала свою работу в районе Каунаса в конце 2019 года. Открытие завода стало самой крупной иностранной инвестицией в литовское производство за последние 20 лет.

В апреле этого года Continental начал строительство второго завода в Литве. Общая сумма инвестиций компании в Каунас составил около 185 млн евро.

Напомним, в декабре Китай вычеркнул Литву из своей таможенной системы. 


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