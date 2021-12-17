Госполиция: экс-глава ЦИК Цимдарс не пользовался фальшивым Covid-сертификатом

Госполиция завершила ведомственную проверку якобы поддельного Covid-сертификата Цимдарса. Подтверждений тому, что сертификат был фальшивым не найдено.

По сообщению TV3, обобщенная полицией информация свидетельствует, что Цимдарс не показывал Covid-сертификат, ни в больнице, ни медикам неотложной помощи. В базе Национальной службы здоровья также нет отметки факта вакцинации.

О возможной подделке сертификата канал TV3 сообщил 22 октября, но 17 декабря канал отозвал эту информацию. Также TV3 принес извинения семье Цимдарса.

Напомним, 20 октября, в возрасте 59 лет скончался бывший председатель Центральной избирательной комиссии ​​Арнис Цимдарс. Причиной его смерти стало заражение Covid-19.