Юрмала вышла из Латвийского союза самоуправлений

Город Юрмала был членом LPS и Латвийской ассоциации крупных городов.

Цели обеих организаций схожие, однако города государственного значения обладают более широкими полномочиями в таких вопросах, как общественный транспорт, здравоохранение, образование и т. д.

Оценив цели цели и текущую деятельность обоих объединений, Юрмала пришла к выводу, что может представлять свои интересы в ассоциации крупных городов, а дальнейшее членство в LPS нецелесообразно.