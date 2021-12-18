Юрмала вышла из Латвийского союза самоуправлений
Юрмальская городская дума приняла решение о выходе из Латвийского союза самоуправлений (LPS), сообщается на городском сайте.
Юрмальская городская дума приняла решение о выходе из Латвийского союза самоуправлений (LPS), сообщается на городском сайте.
Город Юрмала был членом LPS и Латвийской ассоциации крупных городов.
Цели обеих организаций схожие, однако города государственного значения обладают более широкими полномочиями в таких вопросах, как общественный транспорт, здравоохранение, образование и т. д.
Оценив цели цели и текущую деятельность обоих объединений, Юрмала пришла к выводу, что может представлять свои интересы в ассоциации крупных городов, а дальнейшее членство в LPS нецелесообразно.
Членский взнос самоуправления Юрмалы в LPS составляет в среднем 67 800 евро в год, а в ассоциации крупных городов он более чем в три раза меньше.