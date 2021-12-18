Сб, 18.12.2021
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Уга Думпис, инфектолог
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Юрмала вышла из Латвийского союза самоуправлений

ФОТО: LETA

Юрмальская городская дума приняла решение о выходе из Латвийского союза самоуправлений (LPS), сообщается на городском сайте.

Город Юрмала был членом LPS и Латвийской ассоциации крупных городов.

Цели обеих организаций схожие, однако города государственного значения обладают более широкими полномочиями в таких вопросах, как общественный транспорт, здравоохранение, образование и т. д.

Оценив цели цели и текущую деятельность обоих объединений, Юрмала пришла к выводу, что может представлять свои интересы в ассоциации крупных городов, а дальнейшее членство в LPS нецелесообразно.

Членский взнос самоуправления Юрмалы в LPS составляет в среднем 67 800 евро в год, а в ассоциации крупных городов он более чем в три раза меньше.


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