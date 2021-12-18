Роман Абрамович получил португальское гражданство
Известный российский миллиардер, владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович получил португальское гражданство, сообщает португальская газета Público.
Известный российский миллиардер, владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович получил португальское гражданство, сообщает португальская газета Público.
Абрамович натурализовался по закону, который позволяет потомкам живших на Пиренейском полуострове евреев-сефардов получить гражданство. Происхождение бизнесмена подтвердила комиссия португальской еврейской общины.
Público отмечает, что после получения паспорта Абрамович стал самым богатым гражданином Португалии. В мае 2018 года бизнесмен получил гражданство Израиля.