Сб, 18.12.2021
Такой произвол. В Валмиере сидят четыре дамы, приезжает мужчина из деревни, и его не принимают. Когда звонил по телефону - отказали. Можно только электронно записаться. Не знаю, что те четыре дамы там делают Юрис Озолс, ради ID-карты трижды ездил из Руйиены в Валмиеру
Юрис Озолс, ради ID-карты трижды ездил из Руйиены в Валмиеру

Роман Абрамович получил португальское гражданство

Роман Абрамович ФОТО: REUTERS/Olivia Harris//File Photo

Известный российский миллиардер, владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович получил португальское гражданство, сообщает португальская газета Público.

Абрамович натурализовался по закону, который позволяет потомкам живших на Пиренейском полуострове евреев-сефардов получить гражданство. Происхождение бизнесмена подтвердила комиссия португальской еврейской общины.

Público отмечает, что после получения паспорта Абрамович стал самым богатым гражданином Португалии. В мае 2018 года бизнесмен получил гражданство Израиля.


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