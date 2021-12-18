Роман Абрамович получил португальское гражданство

Абрамович натурализовался по закону, который позволяет потомкам живших на Пиренейском полуострове евреев-сефардов получить гражданство . Происхождение бизнесмена подтвердила комиссия португальской еврейской общины.

Público отмечает, что после получения паспорта Абрамович стал самым богатым гражданином Португалии. В мае 2018 года бизнесмен получил гражданство Израиля.