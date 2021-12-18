Литва: победитель конкурса на постройку моста для Rail Baltica угрожает национальной безопасности

"Комиссия приняла решение, что новый договор о планируемой постройке моста с компанией, получившей первое место не соответствует интересам национальной безопасности", - рассказала агентству BNS в пятницу, 17 декабря, представитель премьер-министра Ингриды Шимониты Раса Якилайтиене.

По ее словам решение комиссии не окончательное, а конечное решение примет правительство Литвы.

Оценку комиссии по поводу компании-победителя просила Lietuvos geležinkeliai.

По плану Lietuvos geležinkeliai собиралось подписать договор на сумму 62,5 миллионов евро о постройке этого моста с испанской компанией, две трети акций которой с прошлого года принадлежит китайской государственной компании China Road and Bridge Corporation. Она является частью крупной государственной фирмы China Communications Construction, которая с прошлого года находится под санкциями США, из-за связи с китайскими военными.