Литва: победитель конкурса на постройку моста для Rail Baltica угрожает национальной безопасности
Литовская правительственная комиссия, которая оценивает стратегические сделки, признала, что подконтрольное Китаю испанское предприятие Puentes y Calzadas Infraestructuras, которое в рамках железнодорожного проекта Rail Baltica выиграло тендер на постройку железнодорожного моста через реку Нярис у города Ионава, угрожает национальной безопасности Литвы. По мнению комиссии, железнодожной компании Lietuvos geležinkeliai нельзя заключать договор с этой компанией.