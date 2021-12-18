Сб, 18.12.2021
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Катя, пережившая сексуальное насилие в детстве
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Литва: победитель конкурса на постройку моста для Rail Baltica угрожает национальной безопасности

Иллюстративное фото ФОТО: yangtak/Shutterstock

Литовская правительственная комиссия, которая оценивает стратегические сделки, признала, что подконтрольное Китаю испанское предприятие Puentes y Calzadas Infraestructuras, которое в рамках железнодорожного проекта Rail Baltica выиграло тендер на постройку железнодорожного моста через реку Нярис у города Ионава, угрожает национальной безопасности Литвы. По мнению комиссии, железнодожной компании Lietuvos geležinkeliai нельзя заключать договор с этой компанией.

"Комиссия приняла решение, что новый договор о планируемой постройке моста с компанией, получившей первое место не соответствует интересам национальной безопасности", - рассказала агентству BNS в пятницу, 17 декабря, представитель премьер-министра Ингриды Шимониты Раса Якилайтиене.

По ее словам решение комиссии не окончательное, а конечное решение примет правительство Литвы.

Оценку комиссии по поводу компании-победителя просила Lietuvos geležinkeliai.

По плану Lietuvos geležinkeliai собиралось подписать договор на сумму 62,5 миллионов евро о постройке этого моста с испанской компанией, две трети акций которой с прошлого года принадлежит китайской государственной компании China Road and Bridge Corporation. Она является частью крупной государственной фирмы China Communications Construction, которая с прошлого года находится под санкциями США, из-за связи с китайскими военными.

Мост, который планируется построить через реку Нярис, будет самым длинным мостом такого типа в странах Балтии. Его общая протяженность составит 1510 метров, а самое большое расстояние между опорами моста составит 150 метров.


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