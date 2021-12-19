"Меня судят за убеждения и взгляды сына". Отца соратника Навального Юрия Жданова приговорили к трем годам условно

Летом 2020 года Жданов вышел на пенсию, а в конце года администрация поселка обратилась в суд с иском о выселении Ветровой. 28 января 2021 года Нарьян-Марский горсуд согласился, что квартиру женщине выделили незаконно.

В суде по этому гражданскому спору выяснилось, что Ветрова тоже была членом жилищной комиссии. В заседании по ее вопросу ни она, ни председатель комиссии не участвовали, а председательствовал тогда Юрий Жданов. Дать Ветровой квартиру рекомендовали, согласно протоколу, он и еще четверо членов комиссии, но двое из них дали показания в суде, что их на заседании не было. Суд установил, что комиссия заседала без кворума, а принятое на основании ее рекомендации решение руководства муниципалитета было незаконным.

Квартиру вернули администрации, а против Жданова возбудили уголовное дело о нарушении процедуры выделения жилья. При этом глава поселка, его заместитель, секретарь комиссии, и получатель квартиры не были привлечены к ответственности, отмечал в ходе процесса осужденный.

Адвокат осужденного Владимир Воронин настаивал, что решение о квартире принимал не Жданов, а другие должностные лица, а к постановке женщины на учет он отношения не имел и не знал, что она не имеет права на квартиру. Проверить обоснованность ее нахождения в очереди должен был другой чиновник. При этом осталось недоказанным ни то, что Жданов действовал в интересах и для обогащения Ветровой, ни наличие у него cамого корыстной цели.

Сам Жданов считает свое дело "сшитым белыми нитками". Он заявлял, что в "десятитомном сочинении следователей под заголовком "Как посадить Жданова" есть "и подделка доказательств, и показания свидетелей, записанные под диктовку полицейских, и домыслы". Ни состава, ни события преступления, ни доказательств в деле, по его мнению, нет.

При чем тут политика и Навальный

Иван Жданов уверен, что преследование его отца связано с его работой. Он был директором Фонда борьбы с коррупцией (в 2019 году был признан иностранным агентом, в июне 2021 года - экстремистской организацией) Алексея Навального.

Жданов является фигурантом нескольких уголовных дел; как и многие ближайшие соратники Навального, он покинул Россию.

"Искали целенаправленно что-то на отца. У меня нет никаких сомнений, что эта уголовка связана со мной и с тем, что я делаю. Им нужно превратить мою жизнь в ад", - заявлял оппозиционер.

Защита в суде ссылалась на нарушение в деле Жданова трех статей Европейской конвенции по правам человека: права на свободу и личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство и запрет уголовного преследования по политическим мотивам.

Адвокат Воронин напомнил, что дело Жданова-старшего появилось в момент, когда власти усилили давление на Навального и ФБК, а продолжение преследования самого Ивана Жданова стало невозможным из-за его отъезда.

"Ужесточение обвинения и ухудшения условий содержания совпадали с попытками российских властей нанести ущерб деятельности сторонников Алексея Навального, - заявил адвокат. - Уголовное преследование отца Ивана Жданова является внезапным, необоснованным и несоразмерным обстоятельствам дела".

"Никакие угрозы не заставят меня предать сына". Что сказал Юрий Жданов в последнем слове

В пятницу, 17 декабря Юрий Жданов выступил с последним словом.

"Все понимают, что данная история не про квартиру, проблема в оппозиционной деятельности моего сына Ивана Жданова, активного сторонника Алексея Навального, - сказал подсудимый. - Действительно, мой сын Иван вместе с единомышленниками продолжает дело Алексея Навального, пока главный российский политик сидит в колонии. Заказной характер и политическая подоплека происходящего со мной очевидна даже тем, кто далек от политики. Меня судят не за преступление (которое я не совершал), а за убеждения и взгляды сына".

Жданов напомнил, что правозащитная организация "Мемориал" (включена Минюстом России в реестр НКО-"иностранных агентов" - Би-би-си) присвоила ему статус политзаключенного.