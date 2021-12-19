Выплаты компенсаций за побочки от вакцин доверят ZVA

Задание ZVA - оценивать, вызваны ли побочные эффекты, которые появились у человека после употребления каких-либо лекарств, в том числе - вакцин, конкретным медикаментом.

Чтобы выплатить компенсацию за возможные последствия вакцины для организма, будет необходимо оценить состояние здоровья конкретного человека, чего ZVA никогда раньше не делало.

Несмотря на это, Минздрав на данный момент планирует поручить это именно ZVA.

Инспекция здравоохранения до этого оценивала нанесенный пациенту вред, если он был вызван, например, халатностью врачей или другой медицинской ошибкой.

Оценка последствий вакцинации для Инспекции здравоохранения была бы новой функцией, но там, в отличие от ZVA, уже работают врачи, у которых есть опыт по определению нанесенного здоровью вреда.

Это одна из главных причин, почему юристы также считают, что полезнее было бы именно усилить Инспекцию здравоохранения.