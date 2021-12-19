Nekā personīga: каким образом к концу второго года пандемии умерло 4000 человек?

Латвии было доступно около 800 тысяч вакцин на основании одного договора и еще 400 тысяч в рамках другого. Заказано было 100 тысяч. В полном объеме была заказана только более дешевая AstraZeneca, но ее одобрение в Европе задерживалось. Среди стран Евросоюза Латвия была второй с конца по темпу вакцинации.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс в эфире передачи сказал, что "решения принимались без ясной процедуры, без ясной ответственности. В том числе оказалось, что часть принятых решений даже не были задокументированы. То есть были собрания, были решения, были обсуждения, но протокола нет".

Виновными признали двух чиновников - госсекретаря Минздрава Дайну Мурмане-Умбрашко и руководителя Государственного агентства лекарств (ZVA) Свена Хенкузена. Мурмане-Умбрашко была понижена в должности и получила выговор, а позже оставила работу в министерстве. Хенкузен же был понижен до заместителя Инспекции здравоохранения. Он отрицал свою вину, так как его ведомство не отвечало за закупку вакцин.

Чиновники рассчитывали на крупные поставки вакцин AstraZeneca, а когда пришла очередь Pfizer и Moderna, закупали их в скромных количествах. Они боялись критики за расточительность, а правительство так и не узнало о ситуации с доступностью вакцин.

Бывший руководитель ZVA Хенкузен в апреле в ответ на вопрос о том, на каком этапе при доступных 400 тысячах вакцин было принято решение закупить 100 тысяч, заявил, что "процессом нормально не управляли".

Ценой задержки были жизни. В январе доз хватило только на вакцинацию медиков, а в центрах социальной помощи вакцинировать начали лишь в феврале. К марту заболело около 6000 обитателей пансионатов, а 379 умерли. Хуже всего обстояли дела в принадлежащих самоуправлению пансионатах.

Пока полномасштабная вакцинация в Латвии еще только ожидалась, началось массовое распространение дезинформации. Ее самой трагичной жертвой стали обитатели частного пансионата Zilaiskalns. Nekā personīga выяснила, что во время вспышки заболевания из 30 клиентов центра умерли 10.

В апреле наконец-то начали прибывать крупные грузы с вакцинами. Но пожилые люди не толпились в центрах вакцинации. В то время как в других европейских странах к пожилым обращались лично, вакцинировали на дому и посылали информацию, в Латвии им нужно было звонить на перегруженный информационный телефон.

Уже в июне Павлютс говорил о том, что "интерес к первичной вакцинации падает и нам нужно искать другие виды коммуникации, убеждения и мотивации, а также организации процесса".

Математические модели показывали, что за три месяца умрет больше тысячи человек. За этим не последовало ограничений или радикальных решений по увеличению эффективности вакцинации.