В Лимбажском крае утонул, вероятно, первый этой зимой любитель подледной ловли

Тело погибшего достали из водоема в волости Палес и передали сотрудникам Госполиции, которые выяснят причины смерти мужчины.

Кроме того, в воскресенье пожарные незадолго до полуночи получили вызов в Сигулду, где открытым пламенем горело нежилое двухэтажное здание на площади в 208 квадратных метров. В 3:38 этот пожар повышенной опасности был ликвидирован.

В 22:30 Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на улицу Даудзесес в Риге, где в двухэтажном здании горели межэтажное перекрытие и стена на площади в девять квадратных метров. До прибытия пожарных из здания эвакуировались три человека. Пожарные эвакуировали еще троих и спасли одного человека. После полуночи VUGD работу на месте происшествия завершила.

В свою очередь, в 21 час был получен вызов в Седу, где горел одноэтажный дом с мансардой на площади в 500 кв. метров. До прибытия пожарных из здания эвакуировались четыре человека. В районе полуночи пожар был локализован.