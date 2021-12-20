Трудовая инспекция начала расследование смерти мойщицы посуды в Lido

В инспекции указали, что на данный момент происходит сбор доказательств, поэтому более детальный комментарий они дать не могут.

На вопрос, известны ли предприятию подробности случившегося, председатель правления Lido Рита Аузиньша сообщила агентству LETA, что сейчас полиция проводит расследование и выясняет обстоятельства случившегося.

"Пока работа не закончена, более широкие комментарии мы не можем дать", – сказала Аузиня.

Как сообщалось, в грузовом лифте ресторана Lido Vērmanītis утром 16 декабря погибла мойщица посуды. Говоря о произошедшем, Кирсонс признал, что это для предприятия "богом данная проверка", позволяющая еще более подробно увидеть все аспекты безопасности труда в компании.