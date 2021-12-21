Сегодня - самый короткий день в году

По данным timeanddate.com, зимнее солнцестояние наступит в 17:59 во вторник. В Риге солнце встанет в 8:59, а зайдет - в 15:43, поэтому продолжительность дня составит всего шесть часов 43 минуты.

Для сравнения: в самый длинный день в году, 21 июня, продолжительность солнечного сияния в столице составила 17 часов 52 минуты.

Продолжительность самого короткого дня в году в других регионах страны составит от шести часов 29 минут в самой северной точке Латвии в Руйенском крае до шести часов 58 минут в самой южной точке страны в Даугавпилсском крае.

Раньше всего - в 8:47 - солнце взойдет на крайнем юго-востоке страны, на границе с Белоруссией, а наиболее поздний восход солнца будет наблюдаться в Овишрагсе Вентспилсского края - в 9:14. Закат раньше всего наступит на границе с Россией в Алуксненском и Вилакском краях - уже в 15:27, а на юго-западе Руцавского края солнце закатится ровно в 16:00 часов.

Каждый следующий после зимнего солнцестояния день будет становиться длиннее, а ночь короче.

Астрономическая весна начнется 20 марта, а уже 18 марта день станет длиннее ночи.

Солярная зима, или квартал года, в котором северное полушарие получает наименьшее количество солнечного света, началась 5 ноября и закончится 5 февраля.