МИД: на вечер воскресенья запланирован эвакуационный рейс из Шарм-эш-Шейха в Кишинев

Эвакуационный рейс организован посольством Украины в Израиле в сотрудничестве с украинским посольством в Египте.

МИД сообщает, что вчера, 21 июня, из Тель-Авива (Израиль) в Шарм-эш-Шейх (Египет) были доставлены 14 латвийцев.

Всего на данный момент эвакуационными рейсами, организованными Литвой и Словакией, через Иорданию из Израиля выехали 28 латвийцев, а еще 13 человек покинули страну самостоятельно.

В консульском регистре МИД на данный момент зарегистрированы 43 человека. Эвакуационные рейсы в первую очередь предназначены для тех жителей Латвии, которые прибыли в Израиль на короткий срок, например, с туристическими или частными целями.

Поскольку воздушное пространство Израиля закрыто для полетов, Евросоюз и страны-партнеры организуют эвакуационные рейсы из соседних государств - Иордании и Египта.

МИД предупреждает, что передвижение по территории Израиля представляет опасность, поскольку со стороны Ирана могут быть предприняты внезапные и массированные атаки. Возможности выехать из Израиля постоянно меняются, поэтому МИД призывает находящихся в этой стране латвийцев оставаться на связи с консульским департаментом, а при необходимости звонить по номеру экстренной помощи +371 26337711 или писать на электронную почту palidziba@mfa.gov.lv.