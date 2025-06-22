МИД: на вечер воскресенья запланирован эвакуационный рейс из Шарм-эш-Шейха в Кишинев

Планируется, что в воскресенье вечером эвакуированные из Израиля латвийцы рейсом из египетского Шарм-эш-Шейха будут доставлены в Кишинев (Молдова), сообщило Министерство иностранных дел (МИД).
Эвакуационный рейс организован посольством Украины в Израиле в сотрудничестве с украинским посольством в Египте.
МИД сообщает, что вчера, 21 июня, из Тель-Авива (Израиль) в Шарм-эш-Шейх (Египет) были доставлены 14 латвийцев.
Всего на данный момент эвакуационными рейсами, организованными Литвой и Словакией, через Иорданию из Израиля выехали 28 латвийцев, а еще 13 человек покинули страну самостоятельно.
В консульском регистре МИД на данный момент зарегистрированы 43 человека. Эвакуационные рейсы в первую очередь предназначены для тех жителей Латвии, которые прибыли в Израиль на короткий срок, например, с туристическими или частными целями.
Поскольку воздушное пространство Израиля закрыто для полетов, Евросоюз и страны-партнеры организуют эвакуационные рейсы из соседних государств - Иордании и Египта.
МИД предупреждает, что передвижение по территории Израиля представляет опасность, поскольку со стороны Ирана могут быть предприняты внезапные и массированные атаки. Возможности выехать из Израиля постоянно меняются, поэтому МИД призывает находящихся в этой стране латвийцев оставаться на связи с консульским департаментом, а при необходимости звонить по номеру экстренной помощи +371 26337711 или писать на электронную почту palidziba@mfa.gov.lv.
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