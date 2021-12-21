Вт, 21.12.2021
Я позвонила начальнику криминального отдела полиции. Начальник сказал, что я не его работодатель, чтобы сейчас предоставлять мне отчет. И потом добавил: "Вы просто хотите хайпа". Анастасия Федорова, журналистка, жертва секс-травли
Анастасия Федорова, журналистка, жертва секс-травли

Почти на всех крупнейших дорогах затруднено движение из-за снега

Шоссе Рига-Вецлайцене ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Во вторник утром из-за обледенения и снега движение автомобилей затруднено на большей части территории страны, сообщили в отделе коммуникации Latvijas valsts ceļi (LVC).

Идет обработка скользких участков противоскользящими материалами и очистка дорог от снега. Работают 146 единиц зимней техники дорожных служб.

Осложнены условия передвижения по Таллиннскому шоссе (A1) на участке от Берги до перекрестка Туи, по Сигулдскому шоссе (A2) - на участке от Риги до поворота на Смилтене и на участке Виреши-Вецлайцене, а также на участке Валмиерского шоссе (A3) между Мурьяни и Стренчи. Также затруднено движение по Рижским окружным дорогам.

На Даугавпилсском шоссе (A6) нужно проявлять осторожность на участке Рига-Ницгале, также затруднены условия движения по Баусскому (A7), Елгавскому (A8), Лиепайскому и Вентспилсскому шоссе (A10), на шоссе Лиепая-Руцава ( A11) и на дороге Екабпилс-Терехова (A12) на участке Екабпилс-Варакляны и на участке Столбовка-Терехова.

Условия для движения по региональным дорогам удовлетворительны только в окрестностях Балви, Даугавпилса, Краславы и Прейли.

LVC предупреждает, что водители должны быть особенно осторожны при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и строго соблюдать безопасную дистанцию.


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