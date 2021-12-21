Вт, 21.12.2021
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Кристина Ламбрехт, министр обороны Германии

Коалиция одобрила план о создании в Латвии "европейских школ"

Янис Борданс ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Коалиция поддержала план Министерства образования и науки (IZM) о создании в Латвии "европейских школ", сообщил 20 декабря после собрания правительственных партий министр юстиции Янис Борданс.

Политик пояснил, что большинство европейских стран стремятся к тому, чтобы предоставить хорошее образование тем людям, которые хотят или вынуждены работать по всему Евросоюзу.

Это работники учреждений EC, инвесторы, семьи, которые едут работать в Латвию на высококвалифицированную должность, а также те жители Латвии, которые проживали за рубежом или просто хотят получить качественное образование, указал министр юстиции.

Борданс указал, что вопрос создания "европейских школ" актуален уже в течение нескольких лет и не был решен прошлым правительством.


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