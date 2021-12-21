Коалиция одобрила план о создании в Латвии "европейских школ"

Политик пояснил, что большинство европейских стран стремятся к тому, чтобы предоставить хорошее образование тем людям, которые хотят или вынуждены работать по всему Евросоюзу.

Это работники учреждений EC, инвесторы, семьи, которые едут работать в Латвию на высококвалифицированную должность, а также те жители Латвии, которые проживали за рубежом или просто хотят получить качественное образование, указал министр юстиции.