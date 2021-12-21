Кариньш рассказал, как мы будем жить после 11 января

"Ожидается, что сегодня Государственный совет по иммунизации примет решение о том, что бустерную дозу можно будет получать через три месяца после первой прививки. Омикрон в три раза заразнее, а значит, вероятность заболеть этой осенью выше, чем когда-либо", - сказал Кариньш.

Специалисты предполагают, что новая волна коронавируса в Латвии начнется в конце января или начале февраля, поэтому осталось совсем немного времени, чтобы к ней подготовиться.

Премьер признал, что сейчас необходимо по возможности стимулировать вакцинацию против Covid-19, в том числе - ревакцинацию. Кариньш сказал, что он ждет, что Минздрав опять откроет большие центры вакцинации, чтобы людям было проще получить прививку.

Он также призвал жителей не откладывать бустерную прививку, так как новейшие исследования доказывают, что она помогает и против омикрон-штамма.

"Планируем, что после 11 января мы будем жить почти как сейчас - в "зеленом режиме", в котором нужно носить маску, должен быть сертификат.

Для сертификатов вакцинации также будут установлены определенные сроки годности, это решение еще будет принято, надеемся, что до начала января эти сроки станут ясными", -

сказал премьер-министр.

Также Кариньш напомнил, что необходимо носить маски, а желательно - респираторы. Правительство примет решение о введении более широкого тестирования, особенно в случае прибытия из стран, где омикрон распространился сильнее всего.

Кариньш признал, что если в латвийских больницах будет наблюдаться перегрузка, опять может быть введен локдаун, но он не ответил на вопрос о показателях, при которых это может случиться, заявив, что это решит Минздрав.