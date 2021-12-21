Ревакцинация против Covid-19 теперь доступна через три месяца после вакцинации

В связи с быстрым распространением омикрон-варианта вируса SARS-CoV-2 в Европе и с целью снижения риска широкого распространения инфекции Covid-19 в Латвии Государственный совет по иммунизации сократил интервал для получения дополнительной вакцины. Теперь привиться дополнительно можно уже через три месяца после завершения базового курса вакцинации.

В NVA указывают, что ревакцинация является одним из наиболее эффективных решений в борьбе с высокой заразностью варианта омикрон, снижающим передачу в краткосрочной и, возможно, долгосрочной перспективе. Это подтверждается первыми проанализированными в Великобритании данными о распространении омикрона, где количество новых выявленных случаев удваивается каждые два дня.

Бустерная вакцина будет доступна через три месяца после введения второй вакцины начиная с сегодняшнего дня.

NVA призывает всех, у кого подошел срок для получения бустерной вакцины, записаться на нее без промедления. Это особенно актуально для представителей групп риска, людей старше 40 лет и тех, кто получил первую вакцину весной или в начале лета.

Привитые вакциной Johnson & Johnson могут получить бустерную вакцину через два месяца после первой прививки, а привившиеся препаратами AstraZeneca, Pfizer/BioNTech или Moderna - через три месяца после второй.

Перенесшие Covid-19, вакцинированные одной вакциной, могут получить бустерную дозу через три месяца после вакцинации или заболевания, в зависимости от того, какой эпизод был последним. А лицам с ослабленным иммунитетом, которые были вакцинированы тремя вакцинами, рекомендуется пройти ревакцинацию через шесть месяцев после третьей прививки.

Те, кто болел Covid-19 и был вакцинирован двумя вакцинами, могут получить бустерную вакцину через шесть месяцев после второй прививки или заболевания, проконсультировавшись с врачом.

Дополнительная вакцинация молодых людей в возрасте от 12 до 17 лет не проводится.

Заявление на бустерную вакцинацию можно подать на manavakcina.lv, по телефону 8989 и в медицинских учреждениях, в том числе у семейного врача. Также возможно привиться в порядке живой очереди в пунктах вакцинации в торговых центрах, центрах вакцинации в самоуправлениях, в автобусах выездной вакцинации.