На шоссе столкнулись четыре автомобиля: образовалась километровая пробка

Около 6 утра на Елгавском шоссе между Яунолайне и Ригой случилось столкновение нескольких автомобилей.

Женщина потеряла управление своим Opel, и ее разбитый автомобиль полностью перегородил правую полосу движения. Женщина уже позвонила другу и надеялась на лучшее, однако тем временем мимо проезжали десятки автомобилей и, что было предсказуемо, кто-то еще не смог вовремя затормозить.

ФОТО: Скриншот сюжета Degpunktā

"Виновата машина, которая встала посреди дороги и не двигалась. Я начал ее объезжать, и в тот момент в меня кто-то въехал сзади. Так и вышло. Было скользко, конечно, но не слишком уж. Можно было затормозить", - сказал передаче Degpunktā водитель BMW Руслан.

Вследствие аварии несколько часов подряд с утра было осложнено движение по шоссе, а около 8 утра образовалась пробка длиной в несколько километров. Хотя к 10 утра ситуация сильно улучшилась, обстоятельства на дороге по-прежнему были непростыми: асфальт во многих местах был покрыт льдом, а по многим виадукам Рижской окружной дороги можно было проехать только на скорости в несколько десятков километров в час.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

В минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 129 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали шесть человек, сообщает Государственная полиция.

Половина аварий произошла в Риге и ее окрестностях, в них пострадали четыре человека, в том числе велосипедист. Всего за сутки составлено 362 протокола об административных правонарушениях, в том числе 129 - за превышение скорости. 34 нарушителя скоростного режима были остановлены в Рижском районе, 28 - в Земгале, 27 - в Видземе, 22 - в Латгале и 18 - в Курземе.