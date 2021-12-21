Вт, 21.12.2021
Видимо, как самому сомнительному пэтэушнику мне полагается специальный сотрудник. Он садится за соседнюю парту, ставит на стол направленный на меня видеорегистратор и сидит так все пять часов уроков Алексей Навальный, политик
Алексей Навальный, политик

В понедельник предотвращена 51 попытка незаконного пересечения латвийско-белорусской границы

Временное заграждение из колючей проволоки на латвийско-белорусской границе ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Вчера, 20 декабря, пограничники предотвратили 51 попытку незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

В понедельник, 13 декабря, пограничники предотвратили 56 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, 14 декабря - 83 попытки, 15 декабря - 69, 16 декабря - 60. В пятницу, 17 декабря, в Латвию не смогли незаконно проникнуть 52 человека, в субботу - 70 человек, а в воскресенье - 45.

С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 3405 лицами.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 93 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 445 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе. В октябре правительство решило продлить чрезвычайную ситуацию до 10 февраля.


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