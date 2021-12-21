В понедельник предотвращена 51 попытка незаконного пересечения латвийско-белорусской границы

В понедельник, 13 декабря, пограничники предотвратили 56 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, 14 декабря - 83 попытки, 15 декабря - 69, 16 декабря - 60. В пятницу, 17 декабря, в Латвию не смогли незаконно проникнуть 52 человека, в субботу - 70 человек, а в воскресенье - 45.

С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 3405 лицами.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 93 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 445 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.