Вт, 21.12.2021
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Эпидемиолог: в середине февраля может быть до 15 000 случаев Covid-19 в день

ФОТО: LETA

Даже при таких ограничениях, как во время локдауна, добившись снижения контактов невакцинированных на 40% и уменьшив контакты вакцинированных на 30%, распространение омикрон-штамма коронавируса в середине февраля может привести к 15 000 случаям Covid-19 в день, а в больницах могут оказаться 4550 человек, заявил на заседании правительства представитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Никита Троянский.

По его словам, пока нет полной ясности относительно скорости распространения омикрона, поэтому специалисты разрабатывают различные модели заболеваемости. Базовый сценарий, если исходить из того, что омикрон-штамм в 2,5 раза заразнее прежних разновидностей, предусматривает, что в начале или середине февраля количество госпитализированных может достичь 6545 человек и ежедневно будет выявляться 22 500 новых случаев Covid-19.

При оптимистическом сценарии в пик заболеваемости в середине февраля ежедневно может быть до 17 000 новых случаев Covid-19, а в больницах одновременно будет находиться около 5500 больных коронавирусом.

Эксперты считают, что бустерная вакцинация и ограничения высокой эффективности являются единственным, хотя и недостаточным решением для ограничения распространения нового штамма. Также эксперты указали, что необходимо готовить систему здравоохранения к большому числу госпитализаций в феврале.


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