Эпидемиолог: в середине февраля может быть до 15 000 случаев Covid-19 в день

Даже при таких ограничениях, как во время локдауна, добившись снижения контактов невакцинированных на 40% и уменьшив контакты вакцинированных на 30%, распространение омикрон-штамма коронавируса в середине февраля может привести к 15 000 случаям Covid-19 в день, а в больницах могут оказаться 4550 человек, заявил на заседании правительства представитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Никита Троянский.