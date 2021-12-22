Ср, 22.12.2021
Я позвонила начальнику криминального отдела полиции. Начальник сказал, что я не его работодатель, чтобы сейчас предоставлять мне отчет. И потом добавил: "Вы просто хотите хайпа". Анастасия Федорова, журналистка, жертва секс-травли
Анастасия Федорова, журналистка, жертва секс-травли

Из-за аварии на улице Краста в Риге образовалась большая пробка

ФОТО: Baltic maps

В среду, 22 декабря, в полдень в Риге образовалась большая пробка на улице Краста, сообщает LETA.

На улице Краста, за Островным мостом в направлении от центра, произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля. В результате были заблокированы две из трех полос движения.

Уже сообщалось, что в Риге снег без остановки шел больше 10 часов, покрыв улицы столицы слоем в 15-20 сантиметров, что является вторым по величине количеством снега в этом месяце.

В таких условиях водители должны держаться на большем расстоянии от идущего впереди транспортного средства. Во время снегопада выбирайте скорость, соответствующую дорожным условиям и состоянию дорожного покрытия, избегайте резких маневров.


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