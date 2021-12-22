Из-за аварии на улице Краста в Риге образовалась большая пробка
В среду, 22 декабря, в полдень в Риге образовалась большая пробка на улице Краста, сообщает LETA.
В среду, 22 декабря, в полдень в Риге образовалась большая пробка на улице Краста, сообщает LETA.
На улице Краста, за Островным мостом в направлении от центра, произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля. В результате были заблокированы две из трех полос движения.
Уже сообщалось, что в Риге снег без остановки шел больше 10 часов, покрыв улицы столицы слоем в 15-20 сантиметров, что является вторым по величине количеством снега в этом месяце.
В таких условиях водители должны держаться на большем расстоянии от идущего впереди транспортного средства. Во время снегопада выбирайте скорость, соответствующую дорожным условиям и состоянию дорожного покрытия, избегайте резких маневров.