10 часов снега: в Риге затруднено движение, объявлено оранжевое предупреждение

За этот период улицы протяженностью более 6000 километров очищали шесть раз. По данным муниципалитета, на главных улицах и мостах уборочная техника работает на полную мощность, несмотря на то, что снег продолжает идти и уже очищенные улицы быстро покрываются новым толстым слоем. Используется максимально допустимое количество анти-скользящего материала.

В среду в Риге объявлено оранжевое предупреждение о снегопаде, которое будет продолжаться в течение всего дня, в городе ухудшится видимость и дороги станут скользкими. Муниципалитет призывает жителей работать удаленно, планировать на привычные маршруты больше времени, а также тщательно продумывать парковку своих транспортных средств, чтобы снег на улицах можно было убирать без ограничений.

В таких условиях водители должны держаться на большем расстоянии от идущего впереди транспортного средства. Во время снегопада выбирайте скорость, соответствующую дорожным условиям и состоянию дорожного покрытия, избегайте резких маневров.

Общая протяженность очищаемых дорог столицы составляет до 1021 километра. Всего очищается 1737 улиц города, разделенных на три категории.

Приоритет отдается очистке основных улиц, мостов и путепроводов, а также улиц, по которым ходит общественный транспорт, и велосипедной инфраструктуры, за которыми следуют второстепенные улицы.

Когда снег прекратился, убрать его с главных улиц, мостов, путепроводов, велосипедной инфраструктуры и маршрутов общественного транспорта нужно будет в течение трех часов, а с улиц второй категории - в течение четырех.

По вопросам, связанным с содержанием улиц и тротуаров в зимний период, жители могут обращаться в Центр управления дорожным движением Рижской думы по телефону 8 000 36 00 и в Центр жителей микрорайона по бесплатному информационному телефону 8 000 08 00.

На сайте муниципалитета создан раздел "Уборка снега", где жители могут узнать о текущих событиях и информацию об уборке улиц, тротуаров и крыш, а также заполнить электронную заявку, сообщив о местах, которые нужно убрать. При заполнении электронной заявки необходимо указать адрес места и прикрепить фотографии, которые помогут быстрее обратиться к домовладельцам или предпринимателям, занимающимся уходом за улицами. Фотофиксацию тротуаров, также требующих очистки, можно также отправить в мобильном приложении Рижской полиции самоуправления.

Ежедневные уборочные работы на улицах Риги обеспечивают 67 единиц транспорта, в наличии 5500 тонн соли и 3000 тонн солево-песчаной смеси, которые будут пополняться в зависимости от погоды.

Галерея: Снегопад в Риге

В стране

В среду утром в центральных регионах страны ожидается сильный снегопад, снежный покров может увеличиться на 10 см, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Будет дуть слабый ветер, температура воздуха составит -3...-8 градусов, местами на востоке - до -9…-10 градусов.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Снегопад не влияет на работу Рижского аэропорта

Рижский аэропорт, несмотря на сильный снегопад, работает в обычном режиме - полеты проходят по расписанию, сообщила LЕТА представитель аэропорта Илзе Сална.