Обязательные респираторы и медицинские маски: вопрос обсудили в правительстве

На заседании Кабинета министров премьер-министр Кришьянис Кариньш задал риторический вопрос членам правительства и присутствующим экспертам в области здравоохранения, не следует ли установить более четкие инструкции, что считать маской, то есть признавать ли только медицинские маски и респираторы, запретив тем самым ношение тканевых масок.

Перевощиков подчеркнул, что если в общественных местах или в помещении невозможно выдержать дистанцию ​​в два метра, гораздо безопаснее использовать медицинские маски для лица или респираторы типа FFP2. Он также отметил, что защита у тканевых масок ниже из-за их большей проницаемости.

Перевощиков предложил учитывать, что респираторы или медицинские маски используются, если человек инфицирован или может быть инфицирован, но еще не знает об этом, так как симптомы могут не проявляться около двух дней. Кроме того, в случае легкого течения заболевания симптомы могут отсутствовать, но человек также является заразным.

По словам Перевощикова, если человек использует респиратор или медицинскую маску для лица, это снижает выделения из дыхательных путей в виде капель. Кроме того, если человек использует респиратор или медицинскую маску для лица, он с меньшей вероятностью может вдохнуть Covid-19. Поскольку воротами для новой коронавирусной инфекции являются дыхательные пути, люди с респираторами и медицинскими масками защищают свои дыхательные пути.