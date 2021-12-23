Коронавирус в мире: "Омикрон" реже приводит к госпитализации, но страны все равно возвращают локдауны

Пока одни страны в страхе перед новой мощной волной заболеваний, которую, возможно, несет с собой вариант "Омикрон", возвращают отмененные было коронавирусные ограничения, другие не хотят снова жертвовать экономикой и Рождеством, уповая на ускоренную массовую вакцинацию. Главное о пандемии коронавируса в мире на 22 декабря - в обзоре Русской службы Би-би-си.
Некоторые исследования показывают, что "Омикрон" реже, чем предыдущие варианты, приводит к тяжелой форме ковида.
Однако, во-первых, ученым еще не хватает данных, чтобы говорить об этом с уверенностью, а во-вторых, эксперты и политики боятся, что из-за повышенной заразности "Омикрона" в какой-то момент число одновременно заболевших, особенно в тяжелой форме, окажется настолько большим, что больницы перестанут справляться с этим потоком.
Число заражений ковидом за одни сутки в Британии перевалило за 100 тысяч. Несмотря на рекордное количество привитых третьей дозой вакцины - только за последнюю неделю было сделано более 6,1 млн прививок - на 22 декабря было зарегистрировано 106122 новых зараженных в день.
Число летальных исходов в течение 28 дней после заражения на среду составило 140.
При этом заразившимся ковидом в Англии разрешили выходить из самоизоляции на седьмой, а не 10-й день, как раньше, при условии, что на 6-й и 7-й день заболевания они показывают отрицательный тест.
Советники правительства по вопросам вакцинации рекомендовали детям из группы риска в возрасте 5-11 лет сделать прививку низкой дозы вакцины, а 16-17-летним подросткам - бустерную прививку. Рекомендации научных экспертов еще должны одобрить министры в Англии, Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе, но обычно это формальный процесс.
Однако власти решили не вводить локдаун на Рождество, хотя премьер-министр Борис Джонсон не исключает новых ограничений после праздника, а замминистра здравоохранения Джиллиан Киган сказала в среду телеканалу Sky News, что правительство без колебаний введет ограничения, если ситуация того потребует.
Британия в среду объявила о закупке 4,25 млн полных курсов новейших антикоронавирусных препаратов молнупиравир и паксловид американских компаний Merck и Pfizer.
Правительство Северной Ирландии, которое обладает автономией в принятии решений о введении или отмене ограничительных мер во время пандемии, после четырех часов обсуждений постановило, что начиная с 6 утра 26 декабря все ночные клубы и заведения, где люди не сидят за столом, будут закрыты, отменяются также танцы и дискотеки, за исключением танцев на свадьбах.
С 27 декабря в кафе, барах и ресторанах посетители будут обслуживаться только за столами, причем компании могут включать не более шести человек. Исключение вновь делается для свадеб.
Это связано с тем, что дневное число заражений достигло рекордной с начала пандемии цифры 3231 человек.
Как и во многих других местах, в Северной Ирландии уже преобладает вариант "Омикрон", на его долю приходится почти 60% всех случаев заражения коронавирусом.
Главный специалист по инфекционным заболеваниям Южной Африки Салим Абдул Карим убежден, что пик заболеваемости в стране пройден, и вскоре ее примеру последуют практически все остальные страны.
Сегодня же Южноафриканский национальный институт инфекционных заболеваний опубликовал доклад, которые подтверждает ранее сделанные выводы о том, что "омикрон" реже приводит к госпитализации или серьезным осложнениям, нежели другие виды коронавируса.
По словам Карима, быстрое прохождение пика заболеваемости и более легкая форма, в которой переносится "Омикрон", могут быть связаны с особенностями ЮАР, в частности с тем, что более 70% южноафриканцев переболело той или иной формой коронавируса и у населения укрепился иммунитет.
Всего неделю назад число новых заражений "Омикроном" в ЮАР резко росло, а в медпункты стояли огромные очереди желающих сдать анализы. С начала недели ситуация стала нормализовываться, однако США и многие другие страны, которые ввели ограничения на въезд граждан ЮАР и соседних с ней стран, не спешат их отменять.
Германия с 28 декабря вновь закрывает ночные клубы, предписывает гражданам не собираться в группы более чем из десяти человек и закрывает болельщикам доступ на футбольные матчи. "Коронавирус не уходит на рождественские каникулы. Мы не можем закрывать глаза на очередную волну, которая начинает накатывать на нас", - сказал накануне канцлер Германии Олаф Шольц.
Португалия с 26 декабря закрывает ночные клубы и бары, так же, как Германия, запрещает собираться в гостях числом больше десяти человек, а также возвращает обязательную работу из дома.
Финляндия предписала барам и ресторанам в сочельник, 24 декабря, прекратить подавать спиртное с девяти вечера и закрыться уже в десять вечера, а далее, с 28 декабря, продавать алкоголь только до пяти вечера и закрываться барам в шесть, а ресторанам - в восемь вечера. Число посетителей тоже будет ограничено: в барах может быть занято 50% мест, в ресторанах - 75%. Кроме того, правительство Финляндии вернуло обязательные тесты для приезжающих из стран шенгенской зоны.
Южная Корея вернула ковидные ограничения - сокращенное время работы баров, ресторанов, кинотеатров, запрет собираться группами больше четырех человек - еще с прошлой субботы. В среду премьер-министр Ким Бу Гем объявил, что страна удвоит число мест в больницах - к середине января оно вырастет на десять тысяч, - а некоторые больницы полностью переключатся на лечение больных ковидом.
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в среду сказал, что правительство пока не планирует вводить новые ограничения или, например, продлевать школьные каникулы, но ничего не исключает в будущем. Франция уже закрыла ночные клубы и отменила массовые гуляния и фейерверки на Новый год.
По словам Верана, быстрое распространение варианта "Омикрон" может привести к тому, что в скором времени во Франции будет 100 тысяч новых заражений в день (в среду было 84 тыс.). Французское правительство рассчитывает смягчить последствия, ускорив вакцинирование третьей прививкой - бустером. Сейчас ее уже сделали около 20 млн из 65,5 млн жителей страны, а к Рождеству, по словам Верана, их станет 22-23 миллиона.
"Цель - не в том, чтобы замедлить распространение вируса, этот штамм слишком заразен. Цель - сократить риск того, что больницы окажутся перегружены тяжелыми пациентами", - сказал Веран, выступая на телеканале BFM TV.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в среду объявил о новых ассигнованиях на программу вакцинации и призвал штаты вновь открыть прививочные центры, которые были закрыты после того, как доля полностью привитых взрослых жителей страны достигла 80%.
Премьер одновременно пообещал, что нового жесткого локдауна в Австралии не будет.
За последние сутки в Австралии было зарегистрировано 5000 новых заражений, и это - рекорд за все время пандемии.