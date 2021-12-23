Коронавирус в мире: "Омикрон" реже приводит к госпитализации, но страны все равно возвращают локдауны

Однако власти решили не вводить локдаун на Рождество, хотя премьер-министр Борис Джонсон не исключает новых ограничений после праздника, а замминистра здравоохранения Джиллиан Киган сказала в среду телеканалу Sky News, что правительство без колебаний введет ограничения, если ситуация того потребует.

Британия в среду объявила о закупке 4,25 млн полных курсов новейших антикоронавирусных препаратов молнупиравир и паксловид американских компаний Merck и Pfizer.

Nightclub ФОТО: Getty Images

Правительство Северной Ирландии, которое обладает автономией в принятии решений о введении или отмене ограничительных мер во время пандемии, после четырех часов обсуждений постановило, что начиная с 6 утра 26 декабря все ночные клубы и заведения, где люди не сидят за столом, будут закрыты, отменяются также танцы и дискотеки, за исключением танцев на свадьбах.

С 27 декабря в кафе, барах и ресторанах посетители будут обслуживаться только за столами, причем компании могут включать не более шести человек. Исключение вновь делается для свадеб.

Это связано с тем, что дневное число заражений достигло рекордной с начала пандемии цифры 3231 человек.

Как и во многих других местах, в Северной Ирландии уже преобладает вариант "Омикрон", на его долю приходится почти 60% всех случаев заражения коронавирусом.

Центр по тестированию на ковид в ЮАР ФОТО: Alet Pretorius/Gallo Images

Главный специалист по инфекционным заболеваниям Южной Африки Салим Абдул Карим убежден, что пик заболеваемости в стране пройден, и вскоре ее примеру последуют практически все остальные страны.

Сегодня же Южноафриканский национальный институт инфекционных заболеваний опубликовал доклад, которые подтверждает ранее сделанные выводы о том, что "омикрон" реже приводит к госпитализации или серьезным осложнениям, нежели другие виды коронавируса.

По словам Карима, быстрое прохождение пика заболеваемости и более легкая форма, в которой переносится "Омикрон", могут быть связаны с особенностями ЮАР, в частности с тем, что более 70% южноафриканцев переболело той или иной формой коронавируса и у населения укрепился иммунитет.

Всего неделю назад число новых заражений "Омикроном" в ЮАР резко росло, а в медпункты стояли огромные очереди желающих сдать анализы. С начала недели ситуация стала нормализовываться, однако США и многие другие страны, которые ввели ограничения на въезд граждан ЮАР и соседних с ней стран, не спешат их отменять.