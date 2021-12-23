Инфлюенсер Элина Дидрихсоне ждет ребенка

Люди начали предполагать, что пара ждет мальчика, потому что на опубликованных кадрах Дидрихсоне была одета в синее платье.

Уже сообщалось, что Элина Дидрихсоне, у которой в Instagram более 78000 подписчиков, фигурировала в заголовках СМИ в связи с рядом скандалов, таких как предполагаемые нарушения эпидемиологических правил, а также из-за своих заявлений на тему гомосексуализма, которые разозлили многих представителей ЛГБТ+ в Латвии. Самый громкий скандал случился в 2020 году, когда магазин одежды Дидрихсоне привлек внимание Службы государственных доходов (VID) и Центра защиты прав потребителей (PTAC).