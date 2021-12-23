Во втором семестре часть невакцинированных педагогов может вернуться на работу

LIZDA выяснили, что из-за требования вакцинироваться в общеобразовательных школах было отстранено 480 учителей, в дошкольных учреждениях - 237. Также был уволен 221 технический работник в школах, а в дошкольных учреждениях - 230. По данным профсоюза, в школах 819 свободных вакансий, и их число возросло из-за требования иметь сертификат.

В свою очередь, статистика по Риге свидетельствует, что было отстранено или уволено 235 педагогов.

В Рижской думе агентству LETA сообщили, что педагогов отстраняют на три месяца. Таким образом, рабочие отношения с ними еще не прекращены. По информации думы, часть отстраненных уже переболели коронавирусом, а значит - у них есть сертификат. Таким образом, ситуация в школах может измениться, но это станет ясно во втором семестре.

Ванага отмечает, что невозможно прогнозировать число педагогов, которые могут вернуться. Тем временем в некоторых школах в первом семестре уже пришлось поменять расписание и преподавать другие предметы.

Например, ранее разделенные на группы предметы стали преподавать всему классу вместе, а сложнее всего оказалось найти педагогов со специализированными знаниями, такими как шведский или испанский язык.

По данным Латвийского союза самоуправлений (LPS), 15 ноября в латвийских школах не хватало 1330 педагогов. Больше всего не хватает учителей математики, латышского, дизайна и технологий - соответственно 110, 105 и 116 учителей, указала советница LPS по вопросам образования и культуры Инара Дундуре.