Чт, 23.12.2021
Планируем, что после 11 января мы будем жить почти как сейчас - в "зеленом режиме", в котором нужно носить маски и должен быть сертификат. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Передовой опыт латвийских работодателей в поиске баланса между работой и личной жизнью

ФОТО: Пресс-фото

Не секрет, что баланс между работой и личной жизнью, в том числе благополучие сотрудников – предпосылка любого успешного бизнеса. Уровень профессионализма, мотивации и удовлетворенности сотрудников напрямую влияет на успех организации в отрасли, отношения с клиентами и другие факторы. Ряд изменений, которые вскоре могут способствовать достижению баланса между работой и личной жизнью, будут внесены Директивой Европейского парламента и Совета: Директива о балансе между работой и личной жизнью для родителей и опекунов.

До сих пор одним из наиболее важных факторов мотивации сотрудников была оплата труда, но из-за пандемии и других факторов приоритеты изменились. В последние годы работодатели стали уделять больше внимания различным мерам по обеспечению баланса между работой и личной жизнью – предоставление дополнительных выходных дней; организацию мероприятий, способствующих улучшению благосостояния; применение гибкого рабочего графика и другие. К тому же пандемия только усугубила эту потребность.

"Со следующего года латвийское законодательство должно будет перенять минимальные требования директивы, которые предусматривают право отца ребенка или другого родителя на получение отцовского отпуска не менее 10 рабочих дней, а также индивидуальное право сотрудника на четырехмесячный оплачиваемый отпуск по уходу в связи с рождением или усыновлением ребенка. В то же время требования директивы предусматривает и беспрецедентное решение – право работника на пять рабочих дней отпуска опекуна по уходу в течение календарного года", – комментирует Инесе Степиня, заместитель генерального директора по международным вопросам, вопросам Европейского союза и управления проектами Латвийской конфедерации работодателей (LDDK). Как признает представитель LDDK, по мере старения общества вопросы ухода будут становиться все более актуальными как среди населения, так и на рынке труда.

Эксперты и работодатели считают, что внедрение требований директивы о балансе работы и личной жизни для родителей и опекунов в латвийские правовые акты даст значительные преимущества, которые в основном связаны с повышением производительности труда и укреплением лояльности сотрудников. "На мой взгляд, одним из наиболее существенных преимуществ будет то, что эти и другие меры повысят удовлетворенность людей жизнью, что напрямую связано с балансом между работой и личной жизнью", – комментирует Даце Хелмане, руководитель Института корпоративной устойчивости и ответственности.

Однако, как признает Инесе Степиня, несмотря на то, что будут предлагаться различные меры по достижению баланса, решения для их реализации в каждой конкретной компании необходимо искать в зависимости от специфики работы, профессии сотрудника и сферы деятельности. "Желание работодателей заботиться о своих сотрудниках свидетельствует об определенной зрелости общества. Это значит, что работодатель думает не только о том, что работа сделана и заработная плата выплачена. Мы больше не можем просто думать о том, что проделанная работа и выплаченная зарплата означают хорошие рабочие отношения – это забота о людях", – добавляет Илзе Медне, руководитель HR-подкаста.

Одним из успешных примеров на латвийском рынке труда является AAS BALTA. Виктория Пузо, директор по персоналу компании, рассказывает, что компания уже сейчас реализует различные мероприятия для обеспечения баланса между работой и личной жизнью. Сотрудникам, например, предлагается гибкий график работы, а родители, возвращающиеся из отпуска по уходу за ребенком, в течение первой недели могут работать неполный рабочий день или на половину ставки, получая при этом зарплату в полном объеме. "Если мы хотим достичь очень высоких результатов внутри компании и в долгосрочной перспективе, обеспечивать отличное обслуживание клиентов и следить за тем, чтобы наши сотрудники не уходили работать к кому-либо из наших конкурентов, то задача работодателя – сделать лучшее из того, что в его силах", – указывает представитель AAS BALTA.

Она добавляет, что новые изменения, которые должны вступить в силу 2 августа следующего года, не вызывают особого беспокойства. Напротив, компания рассматривает это как положительный стимул для мужчин более активно участвовать в семейной жизни.

Дискуссия: Передовой опыт латвийских работодателей в поиске баланса между работой и личной жизнью

Статья подготовлена на основании мнений, прозвучавших в ходе цикла дискуссий #dzīvolīdzsvarā "Баланс в личной и профессиональной жизни – социальная желательность или реальные действия?" Министерства благосостояния и социальных партнеров – Конфедерации работодателей Латвии и Конфедерации свободных профсоюзов Латвии. В дискуссии приняли участие эксперты Инесе Степиня, Даце Хелмане, Илзе Медне, Виктория Пузо и Янис Силиньш. Дискуссию можно посмотреть на страницах Министерства благосостояния и портала TVNET в Facebook.

Цикл дискуссий финансируется Программой Европейского Союза "Права, равенство и гражданство (2014-2020) в рамках проекта 881676-B4A "Баланс для всех (B4A)".


НАВЕРХ
Back