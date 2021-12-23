Передовой опыт латвийских работодателей в поиске баланса между работой и личной жизнью

Эксперты и работодатели считают, что внедрение требований директивы о балансе работы и личной жизни для родителей и опекунов в латвийские правовые акты даст значительные преимущества, которые в основном связаны с повышением производительности труда и укреплением лояльности сотрудников. "На мой взгляд, одним из наиболее существенных преимуществ будет то, что эти и другие меры повысят удовлетворенность людей жизнью, что напрямую связано с балансом между работой и личной жизнью", – комментирует Даце Хелмане, руководитель Института корпоративной устойчивости и ответственности.

Однако, как признает Инесе Степиня, несмотря на то, что будут предлагаться различные меры по достижению баланса, решения для их реализации в каждой конкретной компании необходимо искать в зависимости от специфики работы, профессии сотрудника и сферы деятельности. "Желание работодателей заботиться о своих сотрудниках свидетельствует об определенной зрелости общества. Это значит, что работодатель думает не только о том, что работа сделана и заработная плата выплачена. Мы больше не можем просто думать о том, что проделанная работа и выплаченная зарплата означают хорошие рабочие отношения – это забота о людях", – добавляет Илзе Медне, руководитель HR-подкаста.

Одним из успешных примеров на латвийском рынке труда является AAS BALTA. Виктория Пузо, директор по персоналу компании, рассказывает, что компания уже сейчас реализует различные мероприятия для обеспечения баланса между работой и личной жизнью. Сотрудникам, например, предлагается гибкий график работы, а родители, возвращающиеся из отпуска по уходу за ребенком, в течение первой недели могут работать неполный рабочий день или на половину ставки, получая при этом зарплату в полном объеме. "Если мы хотим достичь очень высоких результатов внутри компании и в долгосрочной перспективе, обеспечивать отличное обслуживание клиентов и следить за тем, чтобы наши сотрудники не уходили работать к кому-либо из наших конкурентов, то задача работодателя – сделать лучшее из того, что в его силах", – указывает представитель AAS BALTA.

Она добавляет, что новые изменения, которые должны вступить в силу 2 августа следующего года, не вызывают особого беспокойства. Напротив, компания рассматривает это как положительный стимул для мужчин более активно участвовать в семейной жизни.

Дискуссия: Передовой опыт латвийских работодателей в поиске баланса между работой и личной жизнью

Статья подготовлена на основании мнений, прозвучавших в ходе цикла дискуссий #dzīvolīdzsvarā "Баланс в личной и профессиональной жизни – социальная желательность или реальные действия?" Министерства благосостояния и социальных партнеров – Конфедерации работодателей Латвии и Конфедерации свободных профсоюзов Латвии. В дискуссии приняли участие эксперты Инесе Степиня, Даце Хелмане, Илзе Медне, Виктория Пузо и Янис Силиньш. Дискуссию можно посмотреть на страницах Министерства благосостояния и портала TVNET в Facebook.