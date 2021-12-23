Новая жизнь не задалась: Ирландия решила выдать латвийца на родину

В Латвии Анчевскиса осудили на два года и четыре месяца лишения свободы за хулиганство и нарушение правил дорожного движения. В 2006 году 41-летний Анчевкскис покинул Латвию и переехал в Северную Ирландию.

Процесс, который газета Belfast Telegraph зовет "борьбой за выдачу Анчевскиса", идет с 2020 года. В начале этого года окружной суд Белфаста признал, что выдача Анчевскиса нарушит его права человека.

Дело в том, что у латвийца есть семья, в которой растут двое детей. К тому же в Великобритании он начал новую жизнь и успешно интегрировался в местное общество, что подтверждают справки с места работы.

В ответ на апелляцию, которую подали латвийские прокуроры, судья Маклоски принял решение все-таки выдать Анчевскиса Латвии. Он сказал, что серьезных причин отклонить просьбу Латвии не существует.