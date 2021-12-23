Хилькевич задала Путину вопрос о деградации молодежи

"Потому что идет накопление информации, способы передачи улучшаются, а от этого креативные возможности человека становятся выше и выше. Он не только бегает быстрее или прыгает выше, он еще думает интереснее и креативнее. А сейчас образование, особенно малышей, основано на играх. Конечно, те вопросы, о которых вы сказали, безусловно, должны быть использованы. Поэтому мы стремимся внедрить широкополосный интернет по всей стране. У нас есть соответствующие планы, уже 24 миллиарда предусмотрено на эту работу. Вопрос в том, чтобы создавался такой контент, который шел бы на пользу", - цитирует Путина Super.ru.