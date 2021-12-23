Хилькевич задала Путину вопрос о деградации молодежи
Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина задала вопрос о деградации молодежи в соцсетях.
Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина задала вопрос о деградации молодежи в соцсетях.
На пресс-конференции артистка представляла российскую соцсеть "Яппи", задумывавшуюся как аналог TikTok. Вопрос Хилькевич рассмешил главу государства.
"Почему же деградирует? Человечество всегда развивается. Дети всегда умнее своих родителей. Сейчас все образование, особенно в малых возрастных группах, основано на играх", - ответил Путин.
Президент РФ подчеркнул, что важно, чтобы молодые люди "не заболевали интернетом", а правила поведения в социальных сетях должны выработать представители исполнительной власти и НКО.
"Потому что идет накопление информации, способы передачи улучшаются, а от этого креативные возможности человека становятся выше и выше. Он не только бегает быстрее или прыгает выше, он еще думает интереснее и креативнее. А сейчас образование, особенно малышей, основано на играх. Конечно, те вопросы, о которых вы сказали, безусловно, должны быть использованы. Поэтому мы стремимся внедрить широкополосный интернет по всей стране. У нас есть соответствующие планы, уже 24 миллиарда предусмотрено на эту работу. Вопрос в том, чтобы создавался такой контент, который шел бы на пользу", - цитирует Путина Super.ru.
Владимир Владимирович отметил, что важно, чтобы молодежь не подменяла реальную жизнь виртуальной, а занималась спортом и посещала музеи.