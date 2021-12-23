В Казахстане отменена смертная казнь. Верхняя палата парламента Казахстана - Сенат - в четверг, 23 декабря, приняла закон о внесении в законодательство поправок, которые исключают смертную казнь из всех статей Уголовного кодекса страны. Теперь этот документ направлен на подпись президенту.

"Из Уголовного кодекса статья 47 "Смертная казнь" как исключительная мера наказания исключается полностью. Устанавливается запрет на условно-досрочное освобождение лиц, приговоренных к смертной казни, которым после принятия настоящего закона исключительная мера наказания будет заменена лишением свободы в пределах санкции, по которой было осуждено лицо. Поправками исключаются санкции, которые в действующей редакции УК содержат наказание в виде смертной казни", - говорится в заключении сенатского комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Принятие соответствующего закона стало необходимым после того, как в январе Казахстан ратифицировал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, направленному на отмену смертной казни. "Полная отмена смертной казни в Республике Казахстан будет способствовать гармонизации национального законодательства с принятыми международными правовыми обязательствами и обеспечению прав человека и гарантии высшей конституционной ценности - права на жизнь", - пояснили в комитете Сената.

Действующая норма законодательства Казахстана

В действующем Уголовном кодексе Казахстана смертная казнь предусмотрена по 17 статьям. При этом во всех случаях суд имеет возможность заменить ее пожизненным лишением свободы.