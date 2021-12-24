Большой переполох с маленькой Литвой. Как страна стала главным врагом Китая среди государств Евросоюза

"Лидеры НАТО, главы государств и правительств, во время встречи в Лондоне [в декабре 2019 года] впервые в истории НАТО согласились с тем, что альянс должен обратить внимание на те последствия для безопасности, к которым приведет рост роли Китая", - заявил тогда генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг ФОТО: Getty Images

Эта фраза означала, что союзники по-настоящему обеспокоились ростом китайского влияния в Европе и инвестиций Пекина в масштабные инфраструктурные проекты.

Ранее такое недовольство демонстрировалось только на уровне отдельных европейских стран. Например, Великобритания сначала разрешила, а потом запретила компании Huawei разрабатывать в стране сети 5G — пусть и ценой потери нескольких лет для развития этой технологии. Дания отказалась продавать Китаю военно-морскую базу в Гренландии - из соображений безопасности и под давлением США. В Швеции (она не член НАТО, но его естественный союзник) идет серьезная дискуссия о безопасности уже вложенных китайских инвестиций в энергетический сектор.

Выбор между деньгами и безопасностью

Евросоюз разделял все опасения по поводу безопасности, но параллельно еще с 2013 года работал над инвестиционным договором с Китаем. Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис говорил газете Financial Times, что сделка приведет к "самому амбициозному результату, на который Китай когда-либо соглашался".

Параллельно Китай развивает логистический мегапроект "Новый шелковый путь", который охватывает, в том числе, страны Европы. Пекин готов вкладывать миллиарды евро в развитие инфраструктуры.

Это новые дороги, порты и прямые поставки из Китая. Для Балтийского региона, который традиционно сильно зависит от транспортных потоков из России, это была бы хорошая альтернатива.

Китай порт ФОТО: Getty Images

Но в результате начавшегося противостояния восточноевропейские и балтийские политики попали в затруднительное положение. С одной стороны, они должны быть солидарны с противниками Пекина из США и НАТО - как стратегическими союзниками, с другой - они должны придерживаться общей политики Евросоюза, который хотел развивать экономическое сотрудничество с Китаем.

Литва сделала свой выбор и добровольно вышла из проекта с китайскими деньгами. Взамен Вильнюс получил то, что в Восточной Европе ценится даже больше денег: усиленную поддержку США и гарантии безопасности.

"Литва - важный партнер для нас в рамках НАТО, это партнер в вопросах обороны и экономики, - говорил в декабре 2021-го официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. - Учитывая, что Литва столкнулась с угрозами, в том числе от Коммунистической партии Китая, значение этого партнерства для нас выросло. Мы укрепляем наше партнерство и приветствуем сближение Литвы и Тайваня".

Литва поднимает тайваньский вопрос

Противостояние между Литвой и Китаем началось в 2019 году с того, что большинство депутатов Сейма и работавший тогда министром иностранных дел Линас Линкявичюс подписались под письмом в ВОЗ с просьбой включить Тайвань в работу организации.