Пт, 24.12.2021
В этот момент банка вылетает и разбивается о кованый подлокотник стульчика, на котором сидит президент Латвии. И весь этот рассол с укропом, огурцами... все - на белые штаны президента Максим Галкин, юморист
Максим Галкин, юморист

Первый день Рождества будет снежным, ветреным и холодным

Иллюстративное фото ФОТО: Anita Austvika/Momenti

Сегодня ночью на всей территории Латвии продолжит идти снег, а первый день Рождества будет снежным, холодным и ветреным, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью погодные условия в Латвии будет определять юго-западная оконечность циклона. На востоке страны зона осадков во второй половине ночи отступит, и только местами пойдет снег, а небо прояснится. На западе страны продолжится сильный снегопад - местами высота снежного покрова увеличится на 10-12 сантиметров. Во время снегопада видимость упадет ниже 500 метров, на побережье возможна метель. Ночью на некоторых участках дороги будут скользкими.

Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного, на морском побережье - умеренно сильный северо-западный, северный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, порывами до 20 метров в секунду. На большей части территории страны столбик термометра опустится до отметки -8…-13 градусов, в прибрежных районах и местами в Курземе -2...-6 градусов.

В Риге ночью временами снег, дороги и тротуары будут скользкими. Будет преобладать умеренный западный, северо-западный ветер, порывами в начале ночи до 15 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит -5…-7 градусов.

Днем в Латвии будет облачно, местами выглянет солнце, временами ожидается снег. Днем температура воздуха поднимется до -2…-7 градусов, на побережье до +1…-2 градусов, в Риге до -2…-4 градусов.


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