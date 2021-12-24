Первый день Рождества будет снежным, ветреным и холодным

Ночью погодные условия в Латвии будет определять юго-западная оконечность циклона. На востоке страны зона осадков во второй половине ночи отступит, и только местами пойдет снег, а небо прояснится. На западе страны продолжится сильный снегопад - местами высота снежного покрова увеличится на 10-12 сантиметров. Во время снегопада видимость упадет ниже 500 метров, на побережье возможна метель. Ночью на некоторых участках дороги будут скользкими.

Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного, на морском побережье - умеренно сильный северо-западный, северный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, порывами до 20 метров в секунду. На большей части территории страны столбик термометра опустится до отметки -8…-13 градусов, в прибрежных районах и местами в Курземе -2...-6 градусов.

В Риге ночью временами снег, дороги и тротуары будут скользкими. Будет преобладать умеренный западный, северо-западный ветер, порывами в начале ночи до 15 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит -5…-7 градусов.