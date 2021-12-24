Горбачев: После развала СССР США стали "высокомерными и самоуверенными"

"Как в таком положении рассчитывать на равноправные отношения с США, с Западом?", - задал вопрос в разговоре с агентством РИА Новости Горбачев.

Он указал, что после развала СССР царили "триумфаторские настроения на Западе, особенно в США".

"Им ударило в голову высокомерие, самоуверенность. Объявили победу в холодной войне", - пожаловался Горбачев. Он настаивает на том, что Москва с Вашингтоном вместе спасли мир от конфронтации и гонки ядерного оружия.

"Нет, "победители" решили строить новую империю. Отсюда пошла идея расширения НАТО", - указал бывший лидер СССР.

В то же время он позитивно оценил разговоры между Россией и США о требуемых Москвой "гарантиях безопасности".

"Надеюсь, они принесут результат", - высказался Горбачев.

Как сообщалось, Россия на прошлой неделе предоставила США два законопроекта, которые были бы заключены с США и НАТО.