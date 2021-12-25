Горбачев рассказал, как можно было сохранить Советский Союз

Первый президент СССР Михаил Горбачев считает, что Советский Союз можно было сохранить даже после августовского путча 1991 года. Об этом он заявил в интервью агентству ТАСС в субботу, 25 декабря.

"Даже после путча, когда республики объявили о своей независимости, а позиции президента СССР были серьезно ослаблены, я считал, что Союз можно сохранить. И предложил договориться о Союзе Суверенных Государств", - отметил он.

Горбачев: Власти СССР поздно поняли необходимость обновления

Союз Суверенных Государств (ССГ) в представлении Горбачева стал бы конфедеративным государством с более широкими полномочиями республик. "В частности, они стали бы членами ООН, а Союз сохранил бы место в Совете Безопасности. Сохранялось бы единство вооруженных сил, контроль над ядерным оружием", - заявил он. По словам Горбачева, власти СССР изначально "недооценили масштаб и глубину проблем межнациональных отношений" и поздно поняли, что государство "нуждается в обновлении".