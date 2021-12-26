Пентагон поделится с Украиной данными о войсках России возле границ

США хотят делиться данным с Украиной в режиме "реального времени", чтобы устранить атаку России. В данные войдут изображения, которые покажут, планируют ли войска России перейти границу. Это поможет армии Украины быстрее реагировать на нападение.

С начала октября в западных СМИ появляются публикации об увеличении числа российских войск и техники у границ Украины. Эти маневры создали серьезные опасения среди стран Европы и США.

26 октября во время пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины" Владимир Зеленский заявил о возможности эскалации военного конфликта со стороны России.

Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов 21 ноября сказала, что Россия у границ с Украиной сконцентрировала 92 тысячи военных и готовится к вторжению в конце января - начале февраля.

Советник президента США по национальной безопасности Джей Салливан 8 декабря сообщил, что США готовы снабдить Украину дополнительной военной поддержкой в случае эскалации со стороны России.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов 22 декабря, что на расстоянии 200 км от границ Украины находятся 122 тысячи войск России, а на расстоянии 400 км - 143,5 тысяч.

Россия отрицает обвинения в подготовке к нападению на Украину и указывает на усиление сил НАТО вблизи российских границ.