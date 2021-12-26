Вс, 26.12.2021
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Райвис Теринкс, руководитель охранного предприятия Koblenz
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Пентагон поделится с Украиной данными о войсках России возле границ

ФОТО: EPA/Scanpix

Министерство обороны США работает над планом предоставления Украине данных разведки, которые помогут быстрее реагировать на возможное вторжение России. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на представителей администрации президента.

США хотят делиться данным с Украиной в режиме "реального времени", чтобы устранить атаку России. В данные войдут изображения, которые покажут, планируют ли войска России перейти границу. Это поможет армии Украины быстрее реагировать на нападение.

С начала октября в западных СМИ появляются публикации об увеличении числа российских войск и техники у границ Украины. Эти маневры создали серьезные опасения среди стран Европы и США.

26 октября во время пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины" Владимир Зеленский заявил о возможности эскалации военного конфликта со стороны России.

Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов 21 ноября сказала, что Россия у границ с Украиной сконцентрировала 92 тысячи военных и готовится к вторжению в конце января - начале февраля.

Советник президента США по национальной безопасности Джей Салливан 8 декабря сообщил, что США готовы снабдить Украину дополнительной военной поддержкой в случае эскалации со стороны России.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов 22 декабря, что на расстоянии 200 км от границ Украины находятся 122 тысячи войск России, а на расстоянии 400 км - 143,5 тысяч.

Россия отрицает обвинения в подготовке к нападению на Украину и указывает на усиление сил НАТО вблизи российских границ.

В то же время США и ЕС пригрозили России серьезными санкциями в случае нового вторжения на территорию Украины.


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