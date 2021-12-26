Алиса Вокс о Шнурове: "Я с ним не общаюсь уже почти 6 лет"

"За карьерой не слежу, мне не сильно интересна политика и телевидение. Изменился сильно - это да, все отмечают… Наверное, это хорошо. Лучше, чем если бы он топтался на месте. Все, что не меняется - стагнирует. Мне сложно судить, я с ним не общаюсь уже почти 6 лет. По публичным заявлениям делать выводы - это сродни гаданию на кофейной гуще [...]. Мне лично хватило его изменений на дистанции последних шести месяцев моей работы в "Ленинграде". Я, как всегда, опередила время, заметила необратимый процесс на стадии его зарождения и сделала ноги до того, как это стало проблемой, но и то - задержалась. Уйди я на полгода раньше - такой травли могло бы и не быть", - сказала она.