Пт, 2.07.2021
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Сногсшибательный успех, уход из группы, госзаказ и суд со Шнуровым: экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс

30 июня свое 34-летие отметила бывшая вокалистка рок-группы "Ленинград" Алиса Вокс (наст. имя - Алиса Кондратьева). Рассказываем об этой знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели".

В интервью изданию "Собака.ru" Вокс признавалась, что танцами и пением занималась с 4 лет. Она пела в "Мюзик-Холле", кружках и представляла район на городских конкурсах. После школы Алиса поступила в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (СПбГАТИ), через год переехала в Москву, поступила в ГИТИС. В 20 лет она приняла решение вернуться в Питер и поступить в Университет культуры и искусств на отделение эстрадно-джазового вокала.

В 2007 году Алиса вернулась в Москву и начала петь в ресторанах. Параллельно она вела корпоративы, свадьбы и караоке-вечера.

До своей популярности исполнительница была замужем за фотографом Дмитрием Бурмистровым. В конце 2015 года они расстались.

"Ленинград" и сольная карьера

В группе "Ленинград" изначально Вокс была сессионной артисткой, которая заменила в 2012 году ушедшую в декрет Юлию Коган. Первое выступление Алисы в составе группы состоялось в Германии, а в сентябре 2013 года она уже выступала как основная солистка.

В составе "Ленинграда" Алиса исполнила такие хиты, как "Бомба", "Молитвенная", "Сумка", "ЗОЖ", "Платье", "Плачу", "Экспонат" и другие.

Видео: "Ленинград" - "Молитвенная"

В интервью Юрию Дудю Сергей Шнуров отметил, что "новая телка всегда лучше старой", девушка просто перестала подходить по возрасту. Он объяснил, что Алиса сама стала инициатором ухода из группы. Он был к этому готов и отпустил ее.

"Друзья! Я приняла решение покинуть группу "Ленинград" и запускаю свой сольный проект! Очень рада, что могу разделить с вами всеми этот новый этап в моей жизни. Работа с Сергеем Шнуровым подарила мне огромный опыт сценической жизни, я бесконечно благодарна ему за возможность развиваться и совершенствоваться. Также благодарю всех музыкантов и людей, близких к группе, которые были рядом и поддерживали меня последние 3,5 года. Пожелайте мне удачи на новом пути, и уже совсем скоро услышимся вновь!" - писала Алиса Вокс в своем Instagram-аккаунте. 

После Сергей Шнуров тоже сделал официальное заявление в СМИ. Его цитирует "Комсомольская правда": "Я никому ничего не обещал. По собственной прихоти делаю из средних певичек вполне себе звездочек. Придумываю образ, материал, продвигаю. Решаю, как подать, чтобы их полюбили. Ну не совсем их, образ, конечно. Усилиями нашего коллектива мы создаем героиню мифа из ничего. Это наша работа. И именно из-за того, что мы неплохо делаем свое дело, возникают претензии и недовольства. Зрители любят образ, сделанный нами, и очень не хотят конца. Но он неизбежен".

Так Алиса Вокс ушла в свободное плавание, и в 2016 году свет увидел первый сольный альбом "Сама". Все песни альбома были переводами композиций украинской группы "Скрябин" (известно, что лидер этого коллектива Андрей Кузьменко погиб в автокатастрофе в начале 2015 года).

Издание "Кавказский Выпуск. Журнал по Трансформации" отметило, что вырученные с продаж деньги Вокс передала семье погибшего музыканта.

В мае 2017 года состоялась премьера клипа "Малыш", в котором критиковалось участие молодежи в протестах.

Согласно информации портала "Медуза" и телеканала "Дождь", певица выполняла госзаказ и получила 2 миллиона рублей (27,9 тысячи евро), а заказчиком и автором идеи был бывший сотрудник администрации президента РФ и функционер партии "Единая Россия" Никита Иванов.

Клип получил огромную критику, после чего Алиса отметила, что писала песню не о политике. Она заявила, что берет перерыв в творчестве и "уходит в радиомолчание".

В 2018 году вышел альбом "Новая Алиса Вокс", а в 2019-м - "Поп".

Видео: Алиса Вокс - "Фейерверк"

Суд за песни и история про харрасмент

18 июня в СМИ появилась новость о том, что юристы Вокс уже подготовили досудебную претензию к ЗАО "ШнурОК", ООО "ШнурОК" и ООО "Первое музыкальное издательство". Иск об авторских правах касается 39 песен, включая такие, как "Экспонат", "СИЗОнная", "Рыба" и другие.

Блондинка считает, что эти треки были написаны в соавторстве с ней. Деньги за них получает Сергей Шнуров. Согласно подсчетам юристов, Алисе Вокс должны отчислить около 20 миллионов рублей (232 тысячи евро).

Лидер группы "Ленинград" пока никак не отреагировал на эти новости. 

В 2020 году для издания Life Вокс рассказала о харассменте в 17 лет со стороны режиссера Максима Демченко.

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