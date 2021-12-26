KNAB начал несколько процессов в связи с возможными незаконными платежами "Для развития Латвии"

В ноябре 2020 года KNAB сообщил, что начал ведомственную проверку по поводу сообщений на тот момент депутата Рижской думы, а ныне парламентария Мичеревскиса, о возможных незаконных платежах "Для развития Латвии".

Теперь же бюро сообщило, что продолжает ранее начатую проверку, начаты несколько административных процессов.

Принимая во внимание, что KNAB как в ходе проверок, так и в ходе начатых административных процессов получает и анализирует новые доказательства, учреждение более подробные комментарии не предоставляет.

Напомним, осенью 2020 года Мичеревскис заявила, что пожертвованные партии деньги изначально шли от спонсоров и были разделены между членами партии для пожертвований.

Мичеревскис также заявил, что часть спонсорских денег удержал член правления "Для развития Латвии" Эдгар Яунупс, однако "остальные", включая его самого, так не делали.

В конце прошлого года передача De facto сообщила, что фактические лидеры политической силы Юрис Пуце и Юунупс передавали члену по партии Мичеревскису суммы, изменяемые тысячами, и они были пожертвованы партии. Пуце слова Мичеревскиса отрицал.