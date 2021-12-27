Глава Чечни сообщил, что готов присоединить Украину

"Если Киев будет существовать, то станет местом для западных стран, где они смогут размещать свои военные базы и диктовать условия нашему государству. Я уверен, что наш президент этого не позволит сделать. А мы - пехота, будет дан приказ - готовы выехать и выполнить. Без проблем", - рассказал о своем видении ситуации Кадыров.

"Сегодня у нас проблемный украинский вопрос, и это не вопрос уровня президента страны. Это мой уровень", - продолжил глава Чечни. Он добавил, что "если бы мне его поручили, то я давно бы решил этот вопрос. Я бы присоединил к Чеченской республике Украину и забрал бы ее, решив тем самым вопрос".