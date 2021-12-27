VUGD: рождественские выходные не обошлись без трагедий

На прошлых выходных, с 23 декабря по утро 27 декабря, VUGD получила 211 вызовов. 42 вызова оказались ложными, 112 были на спасательные работы, 57 - на пожары.

По сравнению с прошлыми годами рождественские выходные были полны трагических происшествий. В пожарах погибли два человека, а еще четверо пострадали. В 2020 году на Рождество было спасено семь человека, а девять пострадали. В 2019 году из пожаров один человек был спасен, а трое пострадали. В свою очередь, в 2018 году на Рождество в пожарах погибли два человека, а восемь пострадали. В 2017-м погибли двое, а пострадали шестеро.

VUGD информирует, что этой ночью в 3:01 пожарные спешили на вызов в Краславском крае, где горел дымоход в трехэтажном доме. В пожаре пострадал один человек, который был передан медикам. В 5:17 пожар был ликвидирован.

В воскресенье, 25 декабря, в 6:42 был получен вызов на улицу Крустпилс в Риге, где горел одноэтажный дом. Еще до прибытия VUGD из дома эвакуировался один пострадавший, который был передан медикам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).

В субботу, 24 декабря, в 19:35 был получен вызов в Ценскую волость Елгавского края, где горел дом с садом. На месте происшествия был найден один погибший. В 20:46 пожар был ликвидирован.