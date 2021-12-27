Пн, 27.12.2021
Хватает пациентов, которые обращаются к дерматологу. Раньше у них проблем с кожей не было, но теперь появились - из-за маски. Элга Сидхома, глава кафедры дерматологии и венерологии Рижского университета им. Страдиня
Элга Сидхома, глава кафедры дерматологии и венерологии Рижского университета им. Страдиня

Закуски, которые сочетаются с сухим игристым вином

ФОТО: Пресс-фото

Не попадитесь в ловушку стереотипной совместимости еды и напитков (ведь каждый житель Латвии знает, что на всех лучших вечеринках есть момент, когда пора приступать к "торту с шампанским"), и приберегите пирожные для сладких десертных напитков. Насладитесь сухим и полусухим игристым и шампанским вместе с изысканными и простыми в приготовлении закусками. В выигрыше окажется и вино, и еда, и, конечно же, вы сами!

Крем из рикотты и козьего сыра с финиками и беконом

ФОТО: Пресс-фото

Время приготовления - 25 минут

Ингредиенты

  • 300 г сыра рикотта;
  • 150 г мягкого козьего сыра;
  • 100 г греческого йогурта;
  • тертая цедра ½ лимона или лайма;
  • 5 больших или 10 маленьких фиников;
  • 1 столовая ложка оливкового масла;
  • 1 столовые ложки сливочного масла;
  • 5 ломтиков бекона;
  • 1 большая луковица, нарезанная полукольцами;
  • 3 столовые ложки соуса бальзамико;
  • 3 столовые ложки меда;
  • листики розмарина;
  • розовый перец;
  • оливковое масло;
  • обжаренный хлеб для подачи.

Приготовление

1. Блендером или миксером взбей сыры и греческий йогурт, добавь цедру лимона или лайма, перемешай.

2. Налей в сковороду оливкового масла, растопи сливочное масло и обжарь лук до золотистого цвета.

3. Добавь соус бальзамико и 1 столовые ложки меда и, помешивая, обжаривай еще 5-7 минут, пока лук не карамелизуется.

4. Нарежь финики на небольшие кусочки и добавь к луку, перемешай и обжаривай еще минуту.

5. На другой сковороде обжарь порезанный на мелкие кусочки бекон, добавь его к луку и финикам.

6. Выложи сырный крем на тарелку, сверху посыпь смесью лука, фиников и бекона, сбрызни оливковым маслом и оставшимся медом, укрась листиками розмарина и розовым перцем.

7. Наслаждайся вместе с обжаренными хлебцами и, конечно же, игристым вином!

Цветная капуста с сыром буррата и песто

ФОТО: Пресс-фото

Время приготовления - 25 минут

Ингредиенты

  • 1 большой кочан цветной капусты;
  • соль;
  • 8 столовых ложек оливкового масла;
  • 1 чайная ложка молотого кумина;
  • 1 столовая ложка копченой паприки;
  • 1 чайная ложка чесночного порошка;
  • 1 чайная ложка порошка чили;
  • 1 шарик сыра буррата;
  • любимый соус песто.

Приготовление

1. Цветную капусту вымой, высуши и раздели на небольшие соцветия.

2. В большой миске смешай все приправы с оливковым маслом и солью. Обваляй цветную капусту в смеси со всех сторон.

3. Выложи цветную капусту на противень и запекай в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут до готовности капусты - она должна выглядеть хрустящей.

4. Выложи цветную капусту на блюдо вместе с нарезанной на крупные кусочки бурратой и песто.

Рецепты от AlkOutlet и специалиста по питанию Евгениии Янсоне.


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