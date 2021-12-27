Закуски, которые сочетаются с сухим игристым вином

Крем из рикотты и козьего сыра с финиками и беконом

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Время приготовления - 25 минут

Ингредиенты

300 г сыра рикотта;

150 г мягкого козьего сыра;

100 г греческого йогурта;

тертая цедра ½ лимона или лайма;

5 больших или 10 маленьких фиников;

1 столовая ложка оливкового масла;

1 столовые ложки сливочного масла;

5 ломтиков бекона;

1 большая луковица, нарезанная полукольцами;

3 столовые ложки соуса бальзамико;

3 столовые ложки меда;

листики розмарина;

розовый перец;

оливковое масло;

обжаренный хлеб для подачи.

Приготовление

1. Блендером или миксером взбей сыры и греческий йогурт, добавь цедру лимона или лайма, перемешай.

2. Налей в сковороду оливкового масла, растопи сливочное масло и обжарь лук до золотистого цвета.

3. Добавь соус бальзамико и 1 столовые ложки меда и, помешивая, обжаривай еще 5-7 минут, пока лук не карамелизуется.

4. Нарежь финики на небольшие кусочки и добавь к луку, перемешай и обжаривай еще минуту.

5. На другой сковороде обжарь порезанный на мелкие кусочки бекон, добавь его к луку и финикам.

6. Выложи сырный крем на тарелку, сверху посыпь смесью лука, фиников и бекона, сбрызни оливковым маслом и оставшимся медом, укрась листиками розмарина и розовым перцем.

7. Наслаждайся вместе с обжаренными хлебцами и, конечно же, игристым вином!

Цветная капуста с сыром буррата и песто

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Время приготовления - 25 минут

Ингредиенты

1 большой кочан цветной капусты;

соль;

8 столовых ложек оливкового масла;

1 чайная ложка молотого кумина;

1 столовая ложка копченой паприки;

1 чайная ложка чесночного порошка;

1 чайная ложка порошка чили;

1 шарик сыра буррата;

любимый соус песто.

Приготовление

1. Цветную капусту вымой, высуши и раздели на небольшие соцветия.

2. В большой миске смешай все приправы с оливковым маслом и солью. Обваляй цветную капусту в смеси со всех сторон.

3. Выложи цветную капусту на противень и запекай в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут до готовности капусты - она должна выглядеть хрустящей.

4. Выложи цветную капусту на блюдо вместе с нарезанной на крупные кусочки бурратой и песто.