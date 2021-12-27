Закуски, которые сочетаются с сухим игристым вином

Крем из рикотты и козьего сыра с финиками и беконом
Время приготовления - 25 минут
- 300 г сыра рикотта;
- 150 г мягкого козьего сыра;
- 100 г греческого йогурта;
- тертая цедра ½ лимона или лайма;
- 5 больших или 10 маленьких фиников;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 1 столовые ложки сливочного масла;
- 5 ломтиков бекона;
- 1 большая луковица, нарезанная полукольцами;
- 3 столовые ложки соуса бальзамико;
- 3 столовые ложки меда;
- листики розмарина;
- розовый перец;
- оливковое масло;
- обжаренный хлеб для подачи.
1. Блендером или миксером взбей сыры и греческий йогурт, добавь цедру лимона или лайма, перемешай.
2. Налей в сковороду оливкового масла, растопи сливочное масло и обжарь лук до золотистого цвета.
3. Добавь соус бальзамико и 1 столовые ложки меда и, помешивая, обжаривай еще 5-7 минут, пока лук не карамелизуется.
4. Нарежь финики на небольшие кусочки и добавь к луку, перемешай и обжаривай еще минуту.
5. На другой сковороде обжарь порезанный на мелкие кусочки бекон, добавь его к луку и финикам.
6. Выложи сырный крем на тарелку, сверху посыпь смесью лука, фиников и бекона, сбрызни оливковым маслом и оставшимся медом, укрась листиками розмарина и розовым перцем.
7. Наслаждайся вместе с обжаренными хлебцами и, конечно же, игристым вином!
Цветная капуста с сыром буррата и песто
Время приготовления - 25 минут
- 1 большой кочан цветной капусты;
- соль;
- 8 столовых ложек оливкового масла;
- 1 чайная ложка молотого кумина;
- 1 столовая ложка копченой паприки;
- 1 чайная ложка чесночного порошка;
- 1 чайная ложка порошка чили;
- 1 шарик сыра буррата;
- любимый соус песто.
1. Цветную капусту вымой, высуши и раздели на небольшие соцветия.
2. В большой миске смешай все приправы с оливковым маслом и солью. Обваляй цветную капусту в смеси со всех сторон.
3. Выложи цветную капусту на противень и запекай в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут до готовности капусты - она должна выглядеть хрустящей.
4. Выложи цветную капусту на блюдо вместе с нарезанной на крупные кусочки бурратой и песто.
Рецепты от AlkOutlet и специалиста по питанию Евгениии Янсоне.