В суд передано дело против экс-начальника Главного полицейского управления

В этом деле Крапсиса обвиняют в разглашении секретной информации, не являющейся государственной тайной, и в злоупотреблении своим служебным положением, а Лоцса обвинили в поддержке злоупотребления служебным положением.

Прокуратура была проинформирована о том, что, согласно обвинению, одно должностное лицо при поддержке другого должностного лица незаконно добилось того, что Государственная полиция в 2018 году заключила соглашение с компанией о закупке видеорадаров, которое включало выгодные для компании условия.

При объявлении одной из государственных закупок, два упомянутых сотрудника подготовили техническую спецификацию, адаптированную для одного участника торгов, прежде чем объявить тендер.

Кроме того, один из сотрудников Госполиции раскрыл секретную информацию, касающуюся запланированных закупок, участнику тендера, тем самым ограничив возможность свободной конкуренции и нанеся ущерб интересам Госполиции.

Крапсис категорически отрицает свою причастность к предполагаемым преступлениям.

"Я всегда защищал интересы своей службы и боролся за лучшее и самое качественное техническое оборудование, имеющееся в распоряжении полиции", - сказал Крапсис.

Крапсис заявил, что суть обвинения ему была ясна, поскольку государственная полиция закупила самое лучшее и высококачественное техническое оборудование, доступное на данный момент в процессе закупок. Приобретенные портативные лазерные радары Tru Cam II в настоящее время являются единственными легально используемыми радарами в Латвии, поскольку только эти специфические радары получили типовое подтверждение. В настоящее время в Латвии запрещено использование любых других радаров лазерного типа.

Бывший сотрудник Госполиции выразил надежду, что суд объективно оценит обстоятельства дела и вынесет справедливый приговор при рассмотрении указанного уголовного дела.