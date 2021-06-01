После 30 лет службы в отставку уходит полковник полиции. Он считает, что его к этому "подталкивали"

Вторник, 1 июня, последний день службы Крапсиса.

Он начал свою карьеру в Государственной полиции в 1992 году самым молодым инспектором отдела дорожной полиции Юрмальского городского управления полиции. С тех пор Крапсис занимал должности в правоохранительных органах, которые в основном занимаются надзором и контролем за дорожным движением.

С 12 февраля 2020 года Крапсис занимал должность заместителя начальника Государственной полиции, начальника Главного управления полиции порядка.

Уже сообщалось, что с 11 мая в соответствии с принятым Управлением внутренней безопасности решением о применении меры пресечения - запрета на занятие определенной должности - Нормунд Крапсис был отстранен.

Обвинения

IDB обвиняет Крапсиса в преступлениях, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса - злоупотребление служебным положением и разглашение непубличной информации, не являющейся гостайной. В одном из упомянутых случаев к Крапсису применены меры пресечения - нахождение в определенном месте и запрет на занятие определенной должности.

Крапсис категорически отрицал причастность к предполагаемым преступлениям. Он также обратился к Генеральному прокурору Юрису Стукансу с просьбой использовать полномочия Генерального прокурора для надзора за этим уголовным процессом. Крапсис сказал, что за последние два года чувствовал "в некотором смысле" давление, направленное на его уход в отставку.

В 2019 году Крапсис достиг пенсионного возраста. Ем предлагалось уйти на пенсию, но тот решил продолжить службу.

Крапсис обратил внимание на то, что он не чувствовал давления со стороны главы полиции Арманда Рукса и бывшего главы полиции Инты Лужи. Крапсис почувствовал такое давление "со стороны политической среды", и IDB также относился к нему как к личности очень тенденциозно.

Комментарий Крапсиса

Крапсис не стал комментировать, чувствовал ли он давление со стороны министра внутренних дел Сандиса Гиргенса, отметив, что каждое его заявление должно быть доказано. "Может быть, придет время, и я скажу слово", - добавил Крапсис.