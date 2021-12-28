За день предотвращено 75 попыток незаконного пересечения границы
В понедельник, 27 декабря, пограничники предотвратили 75 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.
В понедельник, 27 декабря, пограничники предотвратили 75 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.
С 13 декабря наблюдается повышенная активность мигрантов в попытках пересечения границы с Латвией. Ранее границу пытались пересечь в среднем 20-30 иммигрантов в сутки.
С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 3838 лицами.
Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.
С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 94 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 446 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.
Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе. В октябре правительство решило продлить чрезвычайную ситуацию до 10 февраля.