В Видземской больнице мужчине не помогали часами, начата проверка

Как сообщает ReTV, муж Илуты (имя изменено) умер от Covid-19 в Видземской больнице в октябре. Но говорить об этом публично два месяца спустя, Илуту побудила мысль о том, что больница действовала, возможно, халатно. Она считает, что жизнь мужа могла быть спасена.

ReTV сообщает, что мужа Илуты поместили в отдел обычной терапии. Через три дня в больнице в Валмиере ему стало плохо с сердцем, он дышал кислородом. 15 октября муж Илуты в телефонном разговоре жаловался, что ему трудно дышать.

"Тогда я позвонила его лечащему врачу и спросила, является ли мой муж тяжелобольным. Она ответила, что тяжелобольные все в реанимации", - рассказывает вдова.

Илута предала телеканалу историю болезни покойного мужа. В ней написано: около двух часов ночи на субботу, 16 октября, состояние здоровья мужа Илуты быстро ухудшилось, уровень кислорода в крови стал низким, у пациента не хватало дыхания, он покраснел, был возбужден. Об этом сообщили дежурному врачу и реаниматологу. Дежурный врач направил мужчину к реаниматологу, который не пришел, но сообщил, что придет в семь утра. Медсестры и их помощники провели ночь у кровати пациента, наблюдая и присматривая за ними, но больному лучше не стало.

"Все это время - до 6:50 утра 16 октября, когда приходит врач-резидент, муж был без лекарств, потому что медсестры не могут выписывать лекарства, а только давать кислород или те лекарства, которые уже выписаны. Следовательно всю ночь - с 2:15 до 6:50 - почти пять часов мой муж не получал никакой медицинской помощи", - говорит Илута.

В субботу, 16 октября, в 10 часов мужа Илуты перевели в отдел реанимации. Раньше это не было возможным, поскольку не было свободных аппаратов искусственного дыхания, свидетельствуют записи в истории болезни. К сожалению, в реанимации муж Илуты не поправился и умер 20 октября.

Поскольку у Илуты много вопросов о качестве лечения мужа, она обратилась к адвокату по правам пациентов, а также написала заявление в Инспекцию здравоохранения.

"Два заявления получены. На одно мы ответили, а на другое - ответ готовится. Если не ошибаюсь, оно передано экспертам", - сказал руководитель видземского отдела контроля Инспекции здравоохранения Калвис Латсонс.

В свою очередь глава Видземской больницы выразил соболезнования родственникам покойного и рассказал, что каждый связанный с Covid-19 случай смерти усиленно анализируется. Но больница сделала все, что в ее силах, и, как и в других лечебных учреждениях, эти силы недостаточны - врачей не достает, а те, кто есть, выгорели.

"В ночное время и в выходные у нас дежурит только один анестезиолог-реаниматолог. Понимаете, на его ответственности лежит вся реанимация, все тяжелые Covid-пациенты, но в этом случае все произошло в стационаре, и при анализе конкретного случая мы пришли к заключению, что тот факт, что врач, возможно, не явился на минуту, не причинил конкретному пациенту существенного вреда", – отметил председатель правления Видземской больницы Угис Мусковс.

Как сообщает ReTV, единственное, в чем больница может себя обвинить, - это неловкая коммуникация, включая "воспитание" родственников пациента за то, что тот не был вакцинирован. За это учреждение приносит извинения.