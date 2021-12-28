Вентспилс и Мадона - где Covid-19 болеют больше всего?

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии увеличился до 518 случаев на 100 000 населения. По подсчетам агентства LETA, в Вентспилсском крае заболеваемость за прошедшие сутки не изменилась и составляла 881,5 случая, а в Мадонском крае снизилась с 819 до 808,6 случая на 100 000 жителей.

В целом средний уровень заболеваемости по стране превышен в 14 самоуправлениях. Кроме двух названных, это Вентспилс, Марупский край, Лиепая, Кекавский, Саласпилсский, Адажский, Ропажский и Южнокурземский края, Рига, Елгава, Валмиерский край и Юрмала.

Из 1186 случаев заражения Covid-19, выявленных накануне, 42% или 503 зарегистрированы в Риге.