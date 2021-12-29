Ср, 29.12.2021
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Никита Троянский, эпидемиолог

"Не выключал двигатель всю ночь": жители Дрейлини недовольны шумом от грузовиков

ФОТО: Kadrs no "Bez tabu" video

Жители дома на улице Августа Деглава, 151, в Риге очень недовольны расположенной поблизости парковкой. Местные жители заметили, что часто на протяжении всего дня слышны звуки двигателей машин, сообщает Bez Tabu.

Марину мучает эта проблема уже почти год. Как только термометр опускается ниже нуля, водители грузовиков снова здесь. Рижанке удалось запечатлеть в пять утра момент, когда "рычали" двигатели машин.

"Этот шум и загрязнение воздуха невыносимы! Еще можно почувствовать вибрацию, когда находишься дома. В январе я заметила, что один грузовик не выключал двигатель всю ночь. К тому же два дня подряд! Это очень неприятно, я считаю, что это ненормально", - говорит Марина.

Женщина обнаружила, что выхлопные газы машин ощущаются даже в квартире. Марина была возмущена бесстыдством водителей, поэтому позвонила в полицию. Однако сотрудники полиции не смогли помочь женщине из Риги.

Управляющий домом тоже несколько лет пытается бороться с водителями грузовиков. Сейчас они основательно заняли частную парковку.

"Мы боролись пару лет, пока у нас не появилась жилая зона. Правила дорожного движения позволяют двигателю работать до пяти минут в жилом районе, но не дольше, потому что жители могут вызвать полицию.

Теперь они въехали на частную парковку, и Rīgas pilsētbūvnieks ничем не может помочь", - говорит Иво Киршблатс, представитель Rīgas pilsētbūvnieks.

В начале года Марина также обратилась за помощью к властям. Санитарная инспекция прибыла по указанному адресу, сделала замеры, нарушений обнаружено не было.

Однако, выслушав жалобы местных жителей, EuroPark, владелец автостоянки, повесил на воротах табличку с указанием, что на автостоянке нельзя стоять со включенным двигателем более пяти минут. Но, по словам Марины, водители явно игнорируют это правило.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu на латышском языке


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