"Не выключал двигатель всю ночь": жители Дрейлини недовольны шумом от грузовиков

Марину мучает эта проблема уже почти год. Как только термометр опускается ниже нуля, водители грузовиков снова здесь. Рижанке удалось запечатлеть в пять утра момент, когда "рычали" двигатели машин.

"Этот шум и загрязнение воздуха невыносимы! Еще можно почувствовать вибрацию, когда находишься дома. В январе я заметила, что один грузовик не выключал двигатель всю ночь. К тому же два дня подряд! Это очень неприятно, я считаю, что это ненормально", - говорит Марина.

Женщина обнаружила, что выхлопные газы машин ощущаются даже в квартире. Марина была возмущена бесстыдством водителей, поэтому позвонила в полицию. Однако сотрудники полиции не смогли помочь женщине из Риги.

Управляющий домом тоже несколько лет пытается бороться с водителями грузовиков. Сейчас они основательно заняли частную парковку.

"Мы боролись пару лет, пока у нас не появилась жилая зона. Правила дорожного движения позволяют двигателю работать до пяти минут в жилом районе, но не дольше, потому что жители могут вызвать полицию.

Теперь они въехали на частную парковку, и Rīgas pilsētbūvnieks ничем не может помочь", - говорит Иво Киршблатс, представитель Rīgas pilsētbūvnieks.

В начале года Марина также обратилась за помощью к властям. Санитарная инспекция прибыла по указанному адресу, сделала замеры, нарушений обнаружено не было.

Однако, выслушав жалобы местных жителей, EuroPark, владелец автостоянки, повесил на воротах табличку с указанием, что на автостоянке нельзя стоять со включенным двигателем более пяти минут. Но, по словам Марины, водители явно игнорируют это правило.