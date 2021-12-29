Ср, 29.12.2021
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Никита Троянский, эпидемиолог

10-летняя девочка попросила голосового помощника найти ей "испытание": он предложил засунуть монетку в розетку

Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

Голосовой помощник Alexa от компании Amazon посоветовал десятилетней девочке прикоснуться монетой к зубцам наполовину вставленной вилки зарядного устройства. Технология обновлена, чтобы не допустить таких действий в дальнейшем, сообщает BBC.

Такая рекомендация прозвучала, когда девочка попросила найти ей "испытание". 

"Подключите зарядное устройство для телефона примерно наполовину к розетке, затем дотроньтесь пенни до открытых контактов",

- сказала Alexa

Как написала мама девочки в Twitter, они в последнее время выполняли различные физические упражнения, и девочка думала найти что-то еще. Именно тогда умное устройство предложило поучаствовать в испытании, которое было найдено в Сети.

"Испытание с пенни" - опасное задание, которое начало набирать популярность в TikTok и других соцсетях около года назад. Многие металлы проводят электричество, и их вставка в электрические розетки под напряжением может вызвать поражение электрическим током, возгорание и прочие повреждения.

Девочка, по словам ее матери, "слишком умна, чтобы делать что-то подобное", и не пошла на поводу у Alexa.

Как сообщили представители Amazon, проблема была исправлена сразу же после сообщения о ней. 


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