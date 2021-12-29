Такая рекомендация прозвучала, когда девочка попросила найти ей "испытание".
"Подключите зарядное устройство для телефона примерно наполовину к розетке, затем дотроньтесь пенни до открытых контактов",
Как написала мама девочки в Twitter, они в последнее время выполняли различные физические упражнения, и девочка думала найти что-то еще. Именно тогда умное устройство предложило поучаствовать в испытании, которое было найдено в Сети.
"Испытание с пенни" - опасное задание, которое начало набирать популярность в TikTok и других соцсетях около года назад. Многие металлы проводят электричество, и их вставка в электрические розетки под напряжением может вызвать поражение электрическим током, возгорание и прочие повреждения.
Девочка, по словам ее матери, "слишком умна, чтобы делать что-то подобное", и не пошла на поводу у Alexa.
Как сообщили представители Amazon, проблема была исправлена сразу же после сообщения о ней.