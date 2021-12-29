Ср, 29.12.2021
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Заместителю начальника Государственной погранохраны выплатят символическую компенсацию

Juris Martukāns ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Генеральная прокуратура решила принести извинения заместителю начальника Государственной пограничной охраны Юрису Мартукансу и выплатить 32 евро компенсации морального ущерба в связи с возбужденным, а затем прекращенным Бюро внутренней безопасности (IDB) уголовным процессом, выяснило агентство LETA.

Генеральная прокуратура решила возместить 45 евро за юридическую помощь и 32 евро за моральный ущерб.

Как сообщалось, Генпрокуратура решила принести извинения начальнику Государственной пограничной охраны (ГПО) Гунтису Пуятсу и компенсировать нематериальный ущерб в размере 32 евро в связи с возбужденным, а затем прекращенным Бюро внутренней безопасности (IDB) уголовным процессом.

Как сообщалось, Пуятс и его заместитель Юрис Мартуканс осенью подали заявление в Генеральную прокуратуру о возмещении ущерба в связи с возбужденным против них уголовным процессом, который впоследствии был прекращен.

Согласно имеющейся у агентства LETA информации, Пуятс потребовал компенсацию неполученной зарплаты, расходов на получение юридической помощи и нематериального ущерба в размере 7000 евро.

Генпрокуратура приняла решение о возмещении ему невыплаченной заработной платы за период с 4 по 15 сентября 2020 года в размере 1497 евро. Указанный период будет засчитан в выслугу лет.

Генпрокуратура также решила возместить расходы на помощь адвоката в размере 636 евро и нематериальный ущерб в размере 32 евро за необоснованное ограничение свободы.

Кроме того, Генеральная прокуратура от своего имени принесет извинения за нематериальный ущерб, причиненный необоснованным задержанием, необоснованным признанием подозреваемым и необоснованным применением меры пресечения.

Решение Генеральной прокуратуры о возмещении ущерба может быть обжаловано в суде в соответствии с административно-процессуальным законом.

Как сообщалось, IDB инкриминировало действующему руководству ГПО различные нарушения при строительстве восточной границы. В этом году IDB прекратило уголовное дело в отношении Пуятса и Мартуканса. Мартукансу инкриминировался служебный подлог, а Пуятсу - бездействие со стороны государственного должностного лица.


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