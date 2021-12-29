Какой из тестов на Covid-19 выбрать? Узнайте, чем они отличаются

Почти два года пандемия бушует в мире. Ученые разработали несколько тестов для диагностики Covid-19. Их можно проводить в лаборатории, а также в магазинах и аптеках доступны наборы для проведения теста дома. На что обратить внимание и какой тест выбрать? Apollo.lv нашел ответы на эти вопросы.

"Важно понимать, для чего нужен этот тест. Тесты на антигены - это в основном мазки из носоглотки. С помощью специального тампона нужно взять мазок из левой и правой ноздрей и выполнить тест соответственно. Тесты на РНК могут содержать разные тестовые материалы.

Один из лучших материалов - мазок из носа и горла, это может быть только мазок из носа, но вы также можете исследовать слюну. Тесты слюны особенно рекомендуются детям,

но один из лучших материалов - мазок из носа и горла", - сообщила Apollo.lv член правления Centrālā laboratorija Елена Стороженко.

Полимеразная цепная реакция, или метод ПЦР

Коммерческие реагенты включают наборы для большого потока образцов, до 100 образцов за раз. В таких случаях продолжительность теста составляет от трех до шести часов. Анализы могут быть ручными или полностью автоматизированными.

Доступны коммерческие наборы реагентов для быстрого молекулярного тестирования, и в этом случае продолжительность теста составляет 45 минут, поскольку тестирование полностью автоматизировано и применяется к небольшому потоку образцов, исследуя от одного до четырех образцов за раз,отмечает руководитель Национальной референтной лаборатории Сергей Никишин.

Доступные в настоящее время коммерческие наборы как для высокого, так и для низкого потока образцов, особенно полностью автоматизированные версии, обладают высокой чувствительностью и специфичностью.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Тест на антиген, который проводит обученный медицинский или лабораторный персонал

Преимущество этого теста в том, что не требуется лабораторное оборудование. Его можно сделать где угодно (врачебные кабинеты, школы, центры социальной реабилитации и т. д.). Результаты доступны через 15-30 минут.

Однако тест на SARS-CoV-2 Ag не рекомендуется лицам, не имеющим симптомов, и в местах, где невозможно обеспечить адекватные условия биобезопасности для сбора проб и тестирования.

Самотесты

В отличие от вышеперечисленного, этот тест человек может самостоятельно выполнить дома, следуя инструкции, но его чувствительность не так высока. Следовательно, полученный результат также может быть ошибочным. Если результат самотестирования положительный, следует пойти в лабораторию и подтвердить его.

Насколько точны тесты на Covid-19?

Доступные в настоящее время коммерческие наборы ПЦР обладают очень высокой чувствительностью и специфичностью. Это означает, что выявляются практически все реальные положительные случаи заражения Covid-19, за очень немногими исключениями, что может быть связано с тем, что целевая концентрация РНК вируса ниже предела обнаружения этого метода или пациент находится на ранней или поздней стадии заражения.

Латвийские лаборатории начинают постепенно и осторожно использовать образцы слюны, так как это относительно новый подход к диагностике инфекции Covid-19 во всем мире, а валидация метода слюны все еще продолжается в нескольких странах.

В своих рекомендациях по тестированию на Covid-19 Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать образцы слюны только в тех случаях, когда сбор мазков из носоглотки и ротоглотки может быть проблематичным - например, при массовом скрининге в школах или домах престарелых, особенно у пожилых людей или маленьких детей. В этих случаях могут подойти образцы из ротовой полости (слюна), поскольку метод сбора менее инвазивен, объясняет Никишин.